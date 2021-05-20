О причинах пробки написал на своей странице «ВКонтакте» и глава ведомства Олег Зотов. Он отметил, что на Ушаковском путепроводе, на который въезжает транспорт с Приморского проспекта, по заказу СПб ГБУ «Мостотрест» ведутся работы по текущему ремонту.
«Еще вчера мы зафиксировали грубые нарушения при проведении работ по данному адресу, за что в отношении руководителя подрядной организации возбуждено дело об административном правонарушении, — рассказал Зотов. — Подрядчик нарушил схему организации дорожного движения и осуществил фрезерование покрытия путепровода в направлении центральных районов по всей ширине проезжей части, хотя сейчас должен был выполнять работы по фрезерованию и асфальтированию в крайней правой полосе с организацией движения по двум полосам по 3,3 метра. Это привело к значительному замедлению потока и, как следствие, образованию пробки».
ГАТИ передала информацию о нарушении в ГИБДД для принятия решения о возбуждении дела по статье 12.34 КоАП (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог), а также в комитет по развитию транспортной инфраструктуры для принятия мер в отношении заказчика и подрядчика.
Приморский проспект, по данным «Яндекса», стал сегодня утром самой загруженной магистралью в Петербурге — 10 баллов в центр, что на 4 балла выше обычного. 5-километровая пробка от Яхтенной улицы до Ушаковского моста продержалась 1 час 50 минут и стала второй в топ-5 утренних пробок (после пробки на внешнем кольце КАД от Мурманского до Колтушского шоссе длиной 6,2 километра). Максимальная загруженность дорог в утренний час пик составила обычные 6 баллов.
Затор на Приморском проспекте сохраняется до сих пор. В целом в городе, по данным «Яндекса» на 11:54, 5 баллов, что на 1 выше обычного показателя.