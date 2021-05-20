О причинах пробки написал на своей странице «ВКонтакте» и глава ведомства Олег Зотов. Он отметил, что на Ушаковском путепроводе, на который въезжает транспорт с Приморского проспекта, по заказу СПб ГБУ «Мостотрест» ведутся работы по текущему ремонту.



«Еще вчера мы зафиксировали грубые нарушения при проведении работ по данному адресу, за что в отношении руководителя подрядной организации возбуждено дело об административном правонарушении, — рассказал Зотов. — Подрядчик нарушил схему организации дорожного движения и осуществил фрезерование покрытия путепровода в направлении центральных районов по всей ширине проезжей части, хотя сейчас должен был выполнять работы по фрезерованию и асфальтированию в крайней правой полосе с организацией движения по двум полосам по 3,3 метра. Это привело к значительному замедлению потока и, как следствие, образованию пробки».

