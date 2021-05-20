FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +13
73.68р90.10р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
3
Печать

Приморский проспект парализован. На Большеохтинском мосту — массовое ДТП

ДТП и дорожные работы в Петербурге собирают пробки

Пробка длиной более 5 километров образовалась утром 20 мая на Приморском проспекте, её хвосты тянутся по Приморскому шоссе и улице Савушкина.

«Стоит всë Приморское шоссе от Яхтенной улицы до Чёрной речки. По возможности объезжайте», — советуют автомобилисты в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

ПоделитьсяПоделиться
ПоделитьсяПоделиться

Сейчас дорожные работы ведутся на Ушаковском путепроводе: до 26 мая там меняют асфальт.

В целом загруженность дорог Петербурга, по данным на 9:30, в норме — обычные для данного времени суток 5 баллов по шкале «Яндекса».

На Большеохтинском мосту движение затрудняет авария: там четыре автомобиля столкнулись по направлению в центр, сообщают в «ДТП и ЧП».

ПоделитьсяПоделиться
ПоделитьсяПоделиться
Фото: vk.com/spb_today

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Opus
Они уже неделю меняют асфальт на Ушаковском виадуке! Работы на полдня при хорошей погоде, а делают две недели! Полрайона стоит по утрам из-за них.
***_555
И снова - очевиден просчёт с отсутствием заезда на ЗСД.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний