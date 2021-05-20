«Стоит всë Приморское шоссе от Яхтенной улицы до Чёрной речки. По возможности объезжайте», — советуют автомобилисты в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Сейчас дорожные работы ведутся на Ушаковском путепроводе: до 26 мая там меняют асфальт.



В целом загруженность дорог Петербурга, по данным на 9:30, в норме — обычные для данного времени суток 5 баллов по шкале «Яндекса».



На Большеохтинском мосту движение затрудняет авария: там четыре автомобиля столкнулись по направлению в центр, сообщают в «ДТП и ЧП».

