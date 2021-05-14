Ремонт дорожного покрытия ограничит проезд по нескольким дорогам в Петербурге в мае и июне. В том числе до конца месяца будут менять асфальт на Ушаковском путепроводе.



Как сообщает 14 мая пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, движение транспорта по Ушаковскому путепроводу будет ограничено с 23:00 17 мая до 6:00 26 мая. Работы выполнит ООО «Артстройгрупп». Ремонт будет проходить в несколько этапов и повлияет на схему движения по эстакаде в направлении с Приморского проспекта в сторону Ушаковской набережной, отмечает СПб ГБУ «Мостотрест». В сторону Приморского проспекта ограничений не будет, асфальт там поменяли в 2019 году.