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На Ушаковском путепроводе заменят асфальт, движение ограничат до конца мая

Ремонт дорожного покрытия ограничит проезд по нескольким дорогам в Петербурге в мае и июне. В том числе до конца месяца будут менять асфальт на Ушаковском путепроводе.

Как сообщает 14 мая пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, движение транспорта по Ушаковскому путепроводу будет ограничено с 23:00 17 мая до 6:00 26 мая. Работы выполнит ООО «Артстройгрупп». Ремонт будет проходить в несколько этапов и повлияет на схему движения по эстакаде в направлении с Приморского проспекта в сторону Ушаковской набережной, отмечает СПб ГБУ «Мостотрест». В сторону Приморского проспекта ограничений не будет, асфальт там поменяли в 2019 году.

Фото: ГАТИ Петербурга
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С 16 мая по 22 июня из-за ремонта будут поэтапно ограничивать и закрывать движение по Среднегаванскому проспекту от Наличной улицы до Детской улицы. С 29 по 30 мая закроют участок от Наличной до Гаванской улицы, кроме перекрестков с Опочининой и Гаванской улицами. С 1 по 2 июня перекроют участок от Гаванской до Детской улицы, кроме перекрестков с Гаванской и улицей Шевченко. Работы ведет ООО «СК «Орион плюс».

Фото: ГАТИ Петербурга
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С 15 мая по 13 июня в связи с текущим ремонтом дорожного покрытия будут поэтапно ограничивать и закрывать проезд по улице Восстания в Кронштадте на участке от улицы Зосимова до тупика. Ремонтом занимается СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства».

Фото: ГАТИ Петербурга
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С 16 мая по 17 июня «Орион плюс» заменит асфальт на Красноармейской улице в Ломоносове. В связи с этим будут поэтапно ограничивать и перекрывать движение на участке от Владимирской улицы до Ораниенбаумского проспекта.

Фото: ГАТИ Петербурга
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Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга

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