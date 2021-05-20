В ЦБ рассказали об особенностях новых 100-рублёвых банкнот

Как рассказал куратор наличного денежного обращения, заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев «Российской газете» в интервью, опубликованном 20 мая, на новой банкноте номиналом 100 рублей появятся крупные контрастные цифры и надписи. Кроме того, незрячие люди смогут определять номинал благодаря рельефным меткам.

Совет директоров Банка России утвердил концептуальный дизайн новых купюр в 100 рублей, они поступят в обращение в 2022 году. Они станут первыми в ряду обновлённых банкнот, на очереди — 1000 и 5000 рублей. Всего обновятся купюры шести номиналов.

«Наши банкноты оригинальны, они существенно отличаются от банкнот еврозоны и не копируют их, — сообщил Алексеев, отвечая на вопрос о схожести с евро. — Ассоциации с евро могут быть вызваны наличием крупных цифр, обозначающих номинал, и более ярким цветовым оформлением. Но это — общемировая тенденция, облегчающая распознавание номиналов банкнот людьми и машинами».



По цветам новая банкнота будет в целом похожа на нынешние 100 рублей, но у неё другой оттенок. Размер — аналогичный размеру нынешней банкноты.



На лицевой стороне 100-рублевой банкноты, как уже сообщалось, будут расположены изображения Красной площади, центра «Зарядье», здания МГУ на Воробьевых горах, Шуховской башни.

