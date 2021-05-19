В Петербурге подполковника полиции и товарища шефа Центра «Э» отправили под домашний арест

Как передаёт объединённая пресс-служба судов Петербурга, из ходатайства следует, что не позднее 17 мая врио начальника 5 отдела полиции по Фрунзенскому району получил 75 тысяч рублей. За эту сумму подполковник якобы должен был смотреть сквозь пальцы на салон с проститутками на Будапештской улице.



Суд отправил Таранова под домашний арест до 17 июля.

«Фонтанка» ранее писала о подполковнике, задержанном накануне. Пикантность ситуации заключается в том, что невольно, но фактически инициировал его преследование Центр «Э», который возглавляет близкий товарищ Таранова.