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В Петербурге подполковника полиции и товарища шефа Центра «Э» отправили под домашний арест

Полицейский, подозреваемый в крышевании интим-салона в Петербурге, отправлен под домашний арест

Фрунзенский райсуд Петербурга 19 мая вынес постановление об избрании меры пресечения в отношении Дмитрия Таранова. Он подозревается в крышевании интим-салона за взятку.

Как передаёт объединённая пресс-служба судов Петербурга, из ходатайства следует, что не позднее 17 мая врио начальника 5 отдела полиции по Фрунзенскому району получил 75 тысяч рублей. За эту сумму подполковник якобы должен был смотреть сквозь пальцы на салон с проститутками на Будапештской улице.

Суд отправил Таранова под домашний арест до 17 июля.

«Фонтанка» ранее писала о подполковнике, задержанном накануне. Пикантность ситуации заключается в том, что невольно, но фактически инициировал его преследование Центр «Э», который возглавляет близкий товарищ Таранова.

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