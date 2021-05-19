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Полицейские устанавливают водителя «Ауди», который стукнул «Мерседес» петербурженки и скрылся с места ДТП

В Петербурге ищут виновника ДТП с «Мерседесом» на намыве Васильевского острова

Дорожная полиция Петербурга устанавливает водителя «Ауди», который под покровом ночи стукнул «Мерседес» жительницы намыва Васильевского острова и скрылся с места ДТП. Беседа с ним, скорее всего, состоится уже совсем скоро. Однако есть ещё один вариант сэкономить всем время.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области вечером 19 мая, сотрудники ГИБДД Василеостровского района Петербурга установили местонахождение автомобиля предполагаемого виновника аварии. Размещённые на нём номера оказались архивными и были поставлены незаконно. Их демонтировали в присутствии понятых. Водитель машины устанавливается.

Полицейские приглашают его для беседы в рамках административного разбирательства: как по факту использования архивных номеров, так и по факту участия в ДТП.

Ранее о случившемся «Фонтанке» рассказала хозяйка «Мерседеса» по имени Наталья. Оставив своё авто на парковке во дворе одного из домов на бульваре Головнина, спустя время она обнаружила его с повреждениями. Оказалось, пока её не было, принадлежащая ей машина стала участницей ДТП. Предполагаемый виновник аварии попал на видео. Судя по кадрам, после столкновения он скрылся с места происшествия.

ДТП оформили сотрудники ГИБДД, было возбуждено административное дело. Однако ждать окончания его расследования Наталья не стала и отправилась на поиски «Ауди» сама. В итоге она нашла её там, где даже не предполагала — в том же дворе.

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Комментарии (2)

Henry_k
В статье неточность. В данном месте на намыве реализована так называемая концепция "дворы без машин". Поэтому и ДТП не во дворе, а около въезда во двор, и автомобиль виновника найден не во дворе.
мухомор
Что за термин "архивные" номера.
Это очередная подмена типа хлопка газа в рамках режима информационного благоприятствования?
Номерные знаки подложные. И не важно существовали ли они раньше и были у другой машины. К данному моменту они отношения к этой Ауди не имеют.
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