Полицейские устанавливают водителя «Ауди», который стукнул «Мерседес» петербурженки и скрылся с места ДТП

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области вечером 19 мая, сотрудники ГИБДД Василеостровского района Петербурга установили местонахождение автомобиля предполагаемого виновника аварии. Размещённые на нём номера оказались архивными и были поставлены незаконно. Их демонтировали в присутствии понятых. Водитель машины устанавливается.

Дорожная полиция Петербурга устанавливает водителя «Ауди», который под покровом ночи стукнул «Мерседес» жительницы намыва Васильевского острова и скрылся с места ДТП. Беседа с ним, скорее всего, состоится уже совсем скоро. Однако есть ещё один вариант сэкономить всем время.

Полицейские приглашают его для беседы в рамках административного разбирательства: как по факту использования архивных номеров, так и по факту участия в ДТП.

Ранее о случившемся «Фонтанке» рассказала хозяйка «Мерседеса» по имени Наталья. Оставив своё авто на парковке во дворе одного из домов на бульваре Головнина, спустя время она обнаружила его с повреждениями. Оказалось, пока её не было, принадлежащая ей машина стала участницей ДТП. Предполагаемый виновник аварии попал на видео. Судя по кадрам, после столкновения он скрылся с места происшествия.

ДТП оформили сотрудники ГИБДД, было возбуждено административное дело. Однако ждать окончания его расследования Наталья не стала и отправилась на поиски «Ауди» сама. В итоге она нашла её там, где даже не предполагала — в том же дворе.