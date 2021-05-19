С этой историей в редакцию «Фонтанки» обратилась читательница издания Наталья. По её словам, в ночь с 15 на 16 мая неизвестный на «Ауди» совершил наезд на её «Мерседес» во дворе дома 12 корпус 1 на бульваре Головнина, после чего скрылся с места происшествия. Этот момент зафиксировала камера уличного видеонаблюдения.

Петербурженка припарковала свой «Мерседес» во дворе дома, а когда вернулась за ним, обнаружила его после ДТП. Установить второго участника аварии удалось по камерам. В ГИБДД отреагировали, но отметили, что шансы его найти крайне малы. Хозяйка повреждённого автомобиля провела собственное расследование и обнаружила предполагаемого виновника ДТП там, где и представить не могла — в том же дворе.

Обнаружив свою машину с повреждениями, автомобилистка вызвала сотрудников ГИБДД. ДТП оформили, инспектор усмотрел в случившемся правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 12.27 КоАП (оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся).

Позже выяснилось, что в ту ночь та же «Ауди» попала в аварию с каршеринговым автомобилем и точно также оставила место ДТП. В дальнейшем удалось установить её регистрационные номера, которые, как оказалось, в настоящий момент закреплены за другой машиной.

«Но самое интересное дальше… Сотрудники ДПС сказали, что два месяца ждать разбирательств. Мы решили сами начать поиск данной «Ауди» и нашли её припаркованной в этом же дворе, где она и совершила два ДТП, одно за другим», — описала результаты собственного расследования Наталья.

По её словам, регистрационные номера на обнаруженном во дворе «Ауди» совпадали с теми, которые на автомобиле предполагаемого виновника аварии запомнил водитель каршеринга в ночь ДТП. На то, что это именно та машина, также указывал характер повреждений на ней. Хозяина рядом замечено не было, но, по словам соседей, с которыми получилось поговорить, «Ауди» не бесхозная — периодически она уезжает, после чего возвращается на то же место.