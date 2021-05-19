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ДТП в стиле «Майнкрафт». Гружёная фура потеряла содержимое кузова на КАД Петербурга

Большегруз разбросал газобетонные блоки на петербургской кольцевой

Фура внезапно для остальных участников движения разгрузилась на участке кольцевой автодороги вечером 19 мая. Об этом очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

По словам свидетелей происшествия, авария произошла на съезде с Выборгского шоссе на внутреннюю сторону КАД. Судя по видеозаписи, которую они опубликовали в группе, вдоль проезжей части оказались разбросаны блоки, предположительно, из газобетона. О пострадавших не сообщается. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на указанном участке собирается транспортный затор.

«Фонтанка» обратилась за подробностями происшествия в пресс-службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Представительница учреждения уточнила, что в 19:40 участок очистили, движение осуществляется в обычном режиме.

© Фонтанка.Ру

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