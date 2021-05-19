Фура внезапно для остальных участников движения разгрузилась на участке кольцевой автодороги вечером 19 мая. Об этом очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».
Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
По словам свидетелей происшествия, авария произошла на съезде с Выборгского шоссе на внутреннюю сторону КАД. Судя по видеозаписи, которую они опубликовали в группе, вдоль проезжей части оказались разбросаны блоки, предположительно, из газобетона. О пострадавших не сообщается. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на указанном участке собирается транспортный затор.
«Фонтанка» обратилась за подробностями происшествия в пресс-службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Представительница учреждения уточнила, что в 19:40 участок очистили, движение осуществляется в обычном режиме.