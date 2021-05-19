В Петербург прислали ещё немного «ЭпиВакКороны» и зазывают колоться

Новая поставка второй отечественной вакцины от коронавируса пришла в Петербург. Скоро она начнет распространяться по городу. Жителям высылают приглашения через городской портал.



«Сегодня в город поступили 6 480 комплектов доз вакцины «ЭпиВакКорона», идет приемка на фармбазе, — сообщили 19 мая в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева. — Дефицита вакцины нет. В поликлиниках остается 92,7 тысячи доз, на фармбазе — 82 тысячи комплектов доз».

Петербуржцев начали приглашать вакцинироваться через портал «Здоровье петербуржца». Более 370 тысяч горожан, которые не прошли иммунизацию от COVID-19, уже получили сообщение в личном кабинете портала.