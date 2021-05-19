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В Петербург прислали ещё немного «ЭпиВакКороны» и зазывают колоться

Власти через Интернет позвали вакцинироваться 370 тысяч жителей Петербурга

Новая поставка второй отечественной вакцины от коронавируса пришла в Петербург. Скоро она начнет распространяться по городу. Жителям высылают приглашения через городской портал.

«Сегодня в город поступили 6 480 комплектов доз вакцины «ЭпиВакКорона», идет приемка на фармбазе, — сообщили 19 мая в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева. — Дефицита вакцины нет. В поликлиниках остается 92,7 тысячи доз, на фармбазе — 82 тысячи комплектов доз».

Петербуржцев начали приглашать вакцинироваться через портал «Здоровье петербуржца». Более 370 тысяч горожан, которые не прошли иммунизацию от COVID-19, уже получили сообщение в личном кабинете портала.

Первую прививку от коронавируса в Петербурге сделали около 632 тысяч горожан. Полный курс прошли более 533 тысяч.

О том, что говорят вакцинированные «ЭпиВакКороной» и какие последствия ощущают, читайте в нашем материале.

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Комментарии (4)

nuga
Прошлое лето и весну у нас украли,теперь предлагают лежать и болеть после вакцинации в такую чудесную пору,когда жизнь вся пробилась в природе,все цветет и пахнет,а вакцинированные маются на койке в четырех стенах,гадая -вынесет организм эксперемент власти или нет?
DIMA_PITER
Нет спасибо
Trurl
И что ж, нам осталось уколоться,
И упасть на дно колодца,
И там пропасть, на дне колодца,
Как в Бермудах, навсегда.

В.С.Высоцкий
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