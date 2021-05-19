Консульство Германии в Петербурге начнет принимать заявления на шенген

Летом Германия начнет принимать заявления на шенгенские визы от россиян.

«С 1 июня германские зарубежные представительства в России начинают принимать заявление на выдачу шенгенских виз <...> Данная возможность позволит Вам на момент снятия ряда ограничений или их полной отмены иметь на руках действующую визу, с которой Вы затем сможете совершить поездку», — сообщается 19 мая на странице посольства Германии в Facebook.

Подать документы на немецкий шенген пока можно, только если ранее была выдана виза сроком действия не менее 2 лет, а целью поездки не может быть туризм. Дипломаты подчеркнули, что принятие документов не означает «возможность незамедлительного въезда в Германию». Ранее прием документов возобновили, например, Финляндия и Болгария, а в Петербурге начали работу визовые центры европейских стран.

