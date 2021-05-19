FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +17
73.70р89.91р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
0
Печать

Консульство Германии в Петербурге начнет принимать заявления на шенген

Дипмиссия ФРГ анонсировала возобновление выдачи виз гражданам России

Летом Германия начнет принимать заявления на шенгенские визы от россиян.

«С 1 июня германские зарубежные представительства в России начинают принимать заявление на выдачу шенгенских виз <...> Данная возможность позволит Вам на момент снятия ряда ограничений или их полной отмены иметь на руках действующую визу, с которой Вы затем сможете совершить поездку», — сообщается 19 мая на странице посольства Германии в Facebook.

Подать документы на немецкий шенген пока можно, только если ранее была выдана виза сроком действия не менее 2 лет, а целью поездки не может быть туризм. Дипломаты подчеркнули, что принятие документов не означает «возможность незамедлительного въезда в Германию». Ранее прием документов возобновили, например, Финляндия и Болгария, а в Петербурге начали работу визовые центры европейских стран.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний