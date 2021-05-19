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Участник ПМЮФ предрек окончательный запрет биткойна после введения цифрового рубля

Введение цифрового рубля окончательно лишит шанса на легализацию в РФ биткойна и других криптовалют. Такое мнение высказал 19 мая в ходе Петербургского международного юридического форума первый заместитель директора Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Илья Кучеров.

Он напомнил, что в качестве платежного средства биткойны и другие эрзац-валюты уже запрещены. «В качестве средств для накопления — да, пожалуй», — сказал он, отвечая на вопрос модератора о том, возможен ли окончательный запрет после введения цифрового рубля.

ЦБ представил концепцию цифрового рубля в апреле. Регулятор планирует, что он станет его эмитентом. До конца года он запустит прототип технологической платформы для тестирования. Окончательное решение о введении цифрового рубля в обращение будет принято не раньше следующего года по итогам пилотирования.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

Don_5e4d096a67e1e
Напомню, что цифровые деньги напрямую зависят от интернета, а это нарушение наших прав. Деньги величина физическая и обязана существовать даже БЕЗ средств коммуникаций. Но теперь нет интернета - нет ваших денег, нет права купить. Это как если бы в 20 веке вдруг выключили телеграф, то испарились бы все денежки в мире. Это нарушение основы товарно обменных отношений в обществе. А предлагает вам это ЦБ - организация вне законов РФ и вне юрисдикции РФ. Вот до чего дожили... Кто то неизвестно кто ломает фундамент общества в мире и не встречает никакого сопротивления со стороны правительств развитых стран. Такого масштабного заговора ещё не было. Эти глобальные организации - вот новые фашисты 21 века. Раньше им только СССР мешал это реализовывать.
Trurl
Ударимым родимым цифровым по проклятому иностранному биткоину! Руки прочь от рубля - нашей скрепы и национального достояния!
Евгений Арсеньев
ну нам только цыфрового рубля и не хватает))) предлагаю делать цифровой автоваз
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