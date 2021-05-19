Участник ПМЮФ предрек окончательный запрет биткойна после введения цифрового рубля

Введение цифрового рубля окончательно лишит шанса на легализацию в РФ биткойна и других криптовалют. Такое мнение высказал 19 мая в ходе Петербургского международного юридического форума первый заместитель директора Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Илья Кучеров.



Он напомнил, что в качестве платежного средства биткойны и другие эрзац-валюты уже запрещены. «В качестве средств для накопления — да, пожалуй», — сказал он, отвечая на вопрос модератора о том, возможен ли окончательный запрет после введения цифрового рубля.