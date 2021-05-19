«Не вопрос этого года». ЦБ прокомментировал сроки запуска цифрового рубля

Центробанк РФ до конца года запустит прототип технологической платформы для тестирования цифрового рубля. Об этом 19 мая в ходе Петербургского международного юридического форума сообщил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.



«По итогам процесса пилотирования, с учетом обновленных оценок выгод и рисков, будет приниматься окончательное решение о введении цифрового рубля в обращение. Это точно не вопрос этого года и, вполне возможно, не вопрос следующего», — сказал он.

ЦБ представил концепцию цифрового рубля в апреле. Регулятор планирует, что он станет его эмитентом.