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«Не вопрос этого года». ЦБ прокомментировал сроки запуска цифрового рубля

Зампред ЦБ: Решение о запуске цифрового рубля будет принято не раньше 2022 года

Центробанк РФ до конца года запустит прототип технологической платформы для тестирования цифрового рубля. Об этом 19 мая в ходе Петербургского международного юридического форума сообщил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.

«По итогам процесса пилотирования, с учетом обновленных оценок выгод и рисков, будет приниматься окончательное решение о введении цифрового рубля в обращение. Это точно не вопрос этого года и, вполне возможно, не вопрос следующего», — сказал он.

ЦБ представил концепцию цифрового рубля в апреле. Регулятор планирует, что он станет его эмитентом.

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Комментарии (2)

Маэстро
Для платежа цифровой рубль надо будет распечатать, отсканировать и по электронке отправить...
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