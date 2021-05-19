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Фонд «Полдень» через игру научит воспитанников детдомов ставить цели и планировать жизнь

Благотворительный фонд «Полдень», занимающийся социальной адаптацией сирот через обучающие игровые программы, разработал новую настольную игру, которая учит ставить цели и планировать жизнь. Её планируется отправить более чем в 40 детских домов по всей России.

Новая игра «По плану» даёт опыт постановки, планирования и достижения целей. Она наполнена событиями и действиями, пережить которые будет интересно и полезно не только подросткам, но и взрослым.

«Чтобы понимать, правильно ли мы движемся в жизни, необходимо определиться с тем, чего мы уже достигли и к чему стремимся дальше. А еще лучше — знать все внутренние ориентиры и ограничители, которые определяют наше движение вперед. Где, как не в игре, мы можем примерить разные роли, пофантазировать и представить, что у нас несколько сюжетных линий, и наша жизнь может развиваться совсем не так, как сейчас. Подростковый возраст — период самоутверждения, и именно в этот момент мы принимаем важные решения. Но очень многое зависит от того, насколько правильно был выстроен вектор развития, какие цели мы себе ставили. Особенно остро стоит тема целеполагания для воспитанников детских домов. Им трудно вообразить себе жизнь за пределами учреждения, не все умеют формулировать цели и строить планы по их достижению. Надеемся, новая настольная игра поможет ребятам стать более целеустремленными. Подойдет она и взрослым, ведь каждому из нас нужно иногда всерьез задуматься о своих мечтах и целях», — говорят о новом проекте в фонде «Полдень».

Игра даёт понимание о том, что постановка конкретных целей способствует их достижению, а те, кто просто плывёт по течению, достигают меньшего; что к высоким результатам человек движется постепенно, а не по щелчку пальцев; что учёба не заканчивается с получением диплома и др.

На данный момент готов прототип игры, но чтобы она смогла увидеть жизнь, фонду требуется помощь. В частности, необходимо доработать игровые персонажи, тексты, инструкции и пр. На первом этапе планируется выпустить 41 экземпляр, которые будут отправлены в детдома и реабилитационные центры в разных регионах России — от Владивостока до Санкт-Петербурга.

Более подробно об игре и о том, как помочь проекту, можно узнать здесь.

Благотворительный фонд «Полдень» с 2011 года занимается социальной адаптацией и профориентацией воспитанников детских домов и подростков из кризисных семей посредством обучающих игровых программ. Центральная образовательная технология — сюжетно-ролевые игры, моделирующие определенные типы социальных взаимодействий.

За 10 лет было разработано более 90 игровых образовательных решений и цифровых продуктов и проведено около 5000 мероприятий — игр, тренингов, профориентационных занятий, психологических тестирований.

В 2020 году фонд выпустил первую в России мобильную игру «Анимагия», с помощью которой подросткам рассказывается, что такое буллинг и как не стать его жертвой.

Фонд «Полдень» распространяет игровую методику и обучает специалистов СО НКО. Проект одобрен Советом при Президенте РФ по науке, технологиям и образованию и поддержан наблюдательным советом Агентства Стратегических Инициатив.

Также на протяжении многих лет в Москве и Санкт-Петербурге фонд проводит для воспитанников из детских домов благотворительные балы.

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Комментарии (2)

265055770
Неужели таких игр до сих пор нет, и без освоения фондом фондов ничего не получится?
Tattiana
Однажды я была в магазине, и туда воспитатель привела группу детей из детдома. Она проводила "экскурсию", показывала, где и как продают продукты. Вот если бы детям дали по 100 руб, они бы сами смогли что-то выбрать, купить, распланировать свои деньги - вот что было бы полезно для них. А всякие игрушки... Детям не хватает участия в бытовой реальной жизни, а не игрушек...
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