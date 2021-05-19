Фонд «Полдень» через игру научит воспитанников детдомов ставить цели и планировать жизнь

Благотворительный фонд «Полдень», занимающийся социальной адаптацией сирот через обучающие игровые программы, разработал новую настольную игру, которая учит ставить цели и планировать жизнь. Её планируется отправить более чем в 40 детских домов по всей России.



Новая игра «По плану» даёт опыт постановки, планирования и достижения целей. Она наполнена событиями и действиями, пережить которые будет интересно и полезно не только подросткам, но и взрослым.



«Чтобы понимать, правильно ли мы движемся в жизни, необходимо определиться с тем, чего мы уже достигли и к чему стремимся дальше. А еще лучше — знать все внутренние ориентиры и ограничители, которые определяют наше движение вперед. Где, как не в игре, мы можем примерить разные роли, пофантазировать и представить, что у нас несколько сюжетных линий, и наша жизнь может развиваться совсем не так, как сейчас. Подростковый возраст — период самоутверждения, и именно в этот момент мы принимаем важные решения. Но очень многое зависит от того, насколько правильно был выстроен вектор развития, какие цели мы себе ставили. Особенно остро стоит тема целеполагания для воспитанников детских домов. Им трудно вообразить себе жизнь за пределами учреждения, не все умеют формулировать цели и строить планы по их достижению. Надеемся, новая настольная игра поможет ребятам стать более целеустремленными. Подойдет она и взрослым, ведь каждому из нас нужно иногда всерьез задуматься о своих мечтах и целях», — говорят о новом проекте в фонде «Полдень».

