«Газпром» стал спонсором футбольного Евро-2020 и Евро-2024 вместо нефтяной компании из Азербайджана

Российская компания «Газпром» стала одним из основных спонсоров чемпионатов Европы 2020 и 2024 годов, а также финальных стадий Лиги наций 2021 и 2023 годов. Об этом 19 мая сообщили в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).



«Газпром» заменил государственную нефтяную компанию Азербайджанской Республики (SOCAR). Ранее президент Федерации футбола Армении Армен Меликбекян обратился к генеральному секретарю УЕФА Теодоросу Теодоридису с просьбой обсудить целесообразность пребывания SOCAR в качестве одного из спонсоров УЕФА из-за того, что компания в разгар конфликта в Карабахе подключилась к антиармянской военной пропаганде.

