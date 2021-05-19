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«Газпром» стал спонсором футбольного Евро-2020 и Евро-2024 вместо нефтяной компании из Азербайджана

Российская компания «Газпром» стала одним из основных спонсоров чемпионатов Европы 2020 и 2024 годов, а также финальных стадий Лиги наций 2021 и 2023 годов. Об этом 19 мая сообщили в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Газпром» заменил государственную нефтяную компанию Азербайджанской Республики (SOCAR). Ранее президент Федерации футбола Армении Армен Меликбекян обратился к генеральному секретарю УЕФА Теодоросу Теодоридису с просьбой обсудить целесообразность пребывания SOCAR в качестве одного из спонсоров УЕФА из-за того, что компания в разгар конфликта в Карабахе подключилась к антиармянской военной пропаганде.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля. Сборной России предстоит выступить в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

В Петербурге пройдут шесть матчей группового этапа и один четвертьфинал. График игр смотрите на «Фонтанке».

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Комментарии (5)

Dimitry Antonov
Интересная новость, отношения выясняют Армения с Азербайджаном, а нести футбольные расходы будет российская компания с государственным участием...
***_555
А дороги к газоскрёбу строят за счёт города.
Cвифт
.... ему экспортную трубу топят, а он гуляет на широкую ногу и спонсирует.
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