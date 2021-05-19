Туристы, которые планируют отправиться на орбиту на космическом корабле Crew Dragon, приступили к тренировкам. Об их успехах 19 мая сообщает частная компания Axiom Space.
Как уточняют в компании, тренировки стартовали накануне. Первым делом желающие увидеть Землю в иллюминаторе прошли предполётный инструктаж. Дальше — испытание для вестибулярного аппарата состоянием невесомости. Судя по кадрам, члены экипажа справляются.
First taste of zero-g 🤯 #Ax1 pic.twitter.com/yTHx4QFSIs— Axiom Space (@Axiom_Space) May 19, 2021
Предполагается, что миссия Ax-1 будет запущена в январе 2022 года. В качестве туристов на Crew Dragon американской компании SpaceX на МКС отправятся американский инвестор Ларри Коннор, канадский бизнесмен Марк Пати и бывший пилот истребителя из Израиля Эйтан Стиббе. Команду будет сопровождать бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа. Он же станет командиром миссии.