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Первопроходцы космического туризма уже в невесомости, но пока на Земле. Посмотрите на их первый полёт

Первые космические туристы начали тренировки в невесомости перед полётом на МКС

Туристы, которые планируют отправиться на орбиту на космическом корабле Crew Dragon, приступили к тренировкам. Об их успехах 19 мая сообщает частная компания Axiom Space.

Как уточняют в компании, тренировки стартовали накануне. Первым делом желающие увидеть Землю в иллюминаторе прошли предполётный инструктаж. Дальше — испытание для вестибулярного аппарата состоянием невесомости. Судя по кадрам, члены экипажа справляются.

Предполагается, что миссия Ax-1 будет запущена в январе 2022 года. В качестве туристов на Crew Dragon американской компании SpaceX на МКС отправятся американский инвестор Ларри Коннор, канадский бизнесмен Марк Пати и бывший пилот истребителя из Израиля Эйтан Стиббе. Команду будет сопровождать бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа. Он же станет командиром миссии.

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Комментарии (1)

dragvs
Роскосмос уже снимает мультики в ответ?
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