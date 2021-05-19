Омбудсмен — Памфиловой: В Петербурге сохраняется порочная практика формирования избиркомов

Аппарат уполномоченного по правам человека в Петербурге проанализировал новые составы трех десятков территориальных избирательных комиссий и пришел к выводу, что туда попали люди, уже замеченные в нарушениях на выборах, и бюджетники, которые имеют возможности для использования «админресурса». Информация об этом 19 мая появилась на сайте омбудсмена.
Ранее в Петербурге городская избирательная комиссия сформировала новые пятилетние составы территориальных избиркомов с №1 по №30.
«Деятельность ТИКов, которая ЦИК России неоднократно признавалась неудовлетворительной и нуждающейся в реформировании, во многом определяет состояние избирательной системы Санкт-Петербурга, — говорится в обращении уполномоченного Александра Шишлова к Элле Памфиловой. — Анализ новых составов ТИКов показывает, что Горизбиркомом не был учтен предыдущий негативный кадровый опыт, не были приняты во внимание замечания ЦИК России, в том числе озвученные в ходе заседания 21.04.2021».
Напомним, на этом заседании ЦИК обвинил Горизбирком, что включением людей, которые успели «засветиться» на предыдущих выборных кампаниях в не лучшем свете, Петербург «дразнит общественное мнение», и пообещал принять меры, если так будет продолжаться и дальше.
Выводы по итогам анализа уполномоченный направил в ЦИК для принятия мер по обеспечению избирательных прав граждан.
Например, 19 членов новых составов ТИКов, из которых девять стали председателями, ранее входили в избиркомы — нарушители законодательства о выборах. В том числе, и допускавшие грубые нарушения: незаконные отказы в регистрации кандидатов в депутаты, «карусели» на голосовании, препятствие наблюдателям, неисполнение судебных решений.
В новых составах 95 членов комиссий на момент назначения работали в бюджетных структурах. Членами комиссий утвердили 17 человек, выдвинутых общественными организациями, которые не имеют опыта наблюдения на выборах (в частности «Гаудеамус», «Воин», «Витязь», «Радонежец», «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров»), тогда как единственная кандидатура «Наблюдателей Петербурга» была отвергнута.