Омбудсмен — Памфиловой: В Петербурге сохраняется порочная практика формирования избиркомов

Аппарат уполномоченного по правам человека в Петербурге проанализировал новые составы трех десятков территориальных избирательных комиссий и пришел к выводу, что туда попали люди, уже замеченные в нарушениях на выборах, и бюджетники, которые имеют возможности для использования «админресурса». Информация об этом 19 мая появилась на сайте омбудсмена.



Ранее в Петербурге городская избирательная комиссия сформировала новые пятилетние составы территориальных избиркомов с №1 по №30.



«Деятельность ТИКов, которая ЦИК России неоднократно признавалась неудовлетворительной и нуждающейся в реформировании, во многом определяет состояние избирательной системы Санкт-Петербурга, — говорится в обращении уполномоченного Александра Шишлова к Элле Памфиловой. — Анализ новых составов ТИКов показывает, что Горизбиркомом не был учтен предыдущий негативный кадровый опыт, не были приняты во внимание замечания ЦИК России, в том числе озвученные в ходе заседания 21.04.2021».

