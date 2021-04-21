В Петербурге новые составы избиркомов обретают старые лица. Как Горизбирком «умышленно дразнит общественное мнение»

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







И среди них — даже те, чью работу на выборах в 2019 году признавал неудовлетворительной не только сам Горизбирком, но и ЦИК. Глава Центральной комиссии Элла Памфилова сравнила происходящее с «итальянской забастовкой».

На заседании рабочей группы Горизбиркома в Петербурге утром 21 апреля рассмотрели кандидатуры в новый пятилетний состав трех десятков территориальных избиркомов. Им предстоит работать на выборах в парламент Петербурга и Госдуму РФ осенью 2021 года, губернатора города в 2024 году и местных муниципалов в 2023-м. Почти по всем кандидатурам предложено оставить «старых» членов комиссий. На утро уже 22 апреля назначено заседание, где должны сформировать и утвердить и членов, и председателей ТИКов. В промежутке Петербург получил комментарий ЦИКа.



В столице тоже заседали по этому же поводу — на заседании Центризбиркома замглавы Николай Булаев начал спокойно, но зловеще: «Я смотрю на состав некоторых комиссий, и обозначаются возможные кандидаты на должность председателя, которых у меня складывается впечатление, что мы умышленно дразним общественное мнение, предлагая людей с такой репутацией на председателя комиссии».

Он привел в пример ТИК №29 во Фрунзенском районе. Там по итогам рабочей группы предложено назначить главой действующего председателя Бориса Островского. Хотя бездействие ТИКа по жалобам на нарушение избирательных прав породили сразу шесть решений горкомиссии о признании такой реакции незаконной. Тогда как предложение Партии Роста назначить Динэ Серебренникову поддержано не было.

Булаев напомнил, что эта комиссия будет также отвечать за выборы депутатов Госдумы, и в случае, если ЦИК не устроит ее состав, из Москвы вправе назначить другую ответственную комиссию. Он посоветовал подумать над составом и добавил, что это — не ультиматум.



Ранее в ЦИК направил обращение член Горизбиркома Алексей Березин. Он считает также недопустимым наравне с Островским переназначать Марину Майковец, Александру Волкову, Владислава Шерешева, Наталью Ермолаеву, Сергея Алешина и Алесю Власову из старого состава.

Когда слово по видео-конференц-связи дали главе Горизбиркома Наталье Чечиной, она принялась перечислять справочные сведения: предложений по кандидатам было подано 528, опыт в избиркомах имеют 447.

Памфилова констатировала, что не услышала от Чечиной четкого ответа на вопрос, «профильтровали» ли опытных выборщиков с запятнанной репутацией и предупредила, что «серьезный разговор» еще только предстоит.

«Мы рассчитывали, что хотя бы сейчас произойдет какое-то оздоровление нижестоящих комиссий. Но особенно по ТИКу 29 мы видим, что с упорством, достойным лучшего применения, по-моему, нет никакого желания менять», — резюмировала глава ЦИК. И добавила, что по последней проверке петербургских избиркомов ситуация тревожная. Тестирование из 19 глав ТИКов прошли только трое. Чечина заметила, что люди оказались «психологически не готовы». Памфилова заметила, что вся работа идет в стрессовой ситуации.



Она предложила: «Может, вам лучше не торопиться завтра [утверждать составы ТИКов], а еще раз посмотреть, проанализировать. Зачем же этот шлейф тяжелейший, который дискредитирует огромную работу избирательной системы, тащить за собой дальше, скажем, навстречу избирательной кампании думской?» И добавила, что среди кандидатов встречается не одна знакомая фамилия.

«Можно продолжать внутреннее противостояние с ЦИКом, которое поддерживается, к сожалению, некоторыми высокопоставленными представителями исполнительной власти. «Не прогнемся» и так далее... Можете продолжать, но отвечать придется вам». — отчеканила Памфилова. Напомним, что Чечина считается креатурой губернатора Петербурга Александра Беглова. Элла Александровна заметила, что «продолжается... противостояние как итальянская забастовка фактически».

В свою очередь, Березин в своем обращении попросил Памфилову взять вопрос на личный контроль и обратил внимание на стремительность в Петербурге рассмотрения и утверждения кандидатов — между этими событиями пройдут примерно сутки. Березин видит в этом попытку воспрепятствовать Центризбиркому вмешаться в процесс в рамках своих полномочий. Он привел подробности по ряду ТИКов — с теми самыми «старыми фамилиями».



Справка:

В Петербурге 64 территориальных избиркома, они подчиняются городской комиссии, а в подчинении у ТИКов, соответственно, участковые комиссии. После скандальных муниципальных 2019 года число терркомиссий возросло с 30 более чем вдвое. При этом полномочия старых истекают весной 2021 года, поэтому Горизбирком должен рассмотреть и сформировать новые.

Наиболее яркий кейс — ТИК №22 в Выборгском районе. Его сейчас возглавляет бывший следователь Олег Ткаченко. Во время выборов президента России в 2018 году городская комиссия признавала незаконным бездействие терркомиссии по жалобам о нарушении избирательных прав граждан. В марте 2018 года ГИК дважды признал работу комиссии неудовлетворительной, третье, апрельское решение, признало неудовлетворительной работу и лично Ткаченко. В качестве альтернативы предложили кандидата от «Справедливой России», сотрудника аппарата МО «Левашово» Алексея Горталова, который имеет опыт работы в избиркомах с 2004 года.

В пресс-службе ГИК прокомментировали, что по этому ТИКу рассмотрят две кандидатуры. Участники рабочей группы пояснили, что у Ткаченко не хватило голосов, но предположили, что его все равно «протащат» в новый созыв.



В Адмиралтейском районе еще на пять лет председателем ТИК №1 может остаться предложенная от «Единой России» Ольга Нечаева, хотя городская комиссия в 2019 году семью решениями признала незаконность бездействия ТИК по жалобам на нарушение избирательных прав граждан.

Вместо нее Партия Роста предложила Галину Культиасову, координатора общественной организации «Наблюдатели Петербурга», в настоящее время — члена этой комиссии с правом решающего голоса.

В Колпинской комиссии №21 еще на пять лет, вероятно, может остаться главой Евгений Токарев. В 2016 году в рамках выборов в Госдуму в работе этого ТИКа, а также «соседей» — комиссий №23 и №29 были претензии у Центральной избирательной комиссии. Альтернативу — сотрудника администрации губернатора Владимира Девяткина, нынешнего заместителя Токарева, рабочая группа отвергла.

Фрунзенский ТИК №23 может остаться со старым главой — Михаилом Левиным. Несмотря на недостатки, выявленные в работе комиссии во время муниципальных выборов 2019 года. Крайне схожий внешне с главой ТИК мужчина, в частности, был звездой «кино» с избирательного участка в рамках одного из судебных процессов, о котором рассказывала «Фонтанка». Вместо Левина предлагали замглавы МО «Новоизмайловское» Оксану Морозову, у которой есть опыт работы членом ТИК в течение последнего десятка лет.



Глава поменяется, как ожидается, только в одном ТИКе, №26, так как последний председатель Ирина Зимовец по собственному желанию не стала баллотироваться на новый срок, хотя, по признанию коллег, была одной из лучших. На ее место прочат небезызвестную экс-главу МО «Гражданка» Наталью Войцехович. Она никогда не была даже членом избирательной комиссии и не имеет опыт работы.

Член ГИК от «Яблока» Ольга Покровская рассказала, что члены рабочей группы никак не объяснили свой выбор — «просто голосовали и все». «Там же никто не объясняет отказы, объясняют те, кто предлагает. Соответственно, объясняли совершенными нарушениями, либо отсутствием опыта работы, что с нашей точки зрения является принципиальным. А дальше те, кто голосовали против наших предложений, ничего не объясняли», — пояснила она.

В пресс-службе Горизбиркома, в свою очередь, сообщили, что по ТИК №22 на заседание комиссии будет вынесено две кандидатуры председателя. «По ТИКам №№21, 23, 29 среди членов рабочей группы были дискуссии, однако, большинство решило, что имевшиеся недостатки в работе не препятствуют назначению председателя на новый срок. К этим комиссиям в 2019 году претензий не было. Да, мы отменяли некоторые их решения, но не признавали работу неудовлетворительной, как это было с ТИК №22», — пояснили в ГИКе. После заседания ЦИКа на вопрос «Фонтанки», будет ли изменена повестка в связи с предложением Памфиловой «не спешить», ответили, что пока заседание запланировано, в случае изменений членов комиссии известят.

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»