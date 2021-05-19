Успеть в последний вагон. Разговор о льготной ипотеке в прямом эфире «Фонтанки»

В ипотечной сделке три стороны: покупатель, застройщик и банк. Застройщиков в беседе будет представлять директор по развитию компании «Л1» Надежда Калашникова , банки — территориальный менеджер по работе с партнерами по ипотеке Северо-Западного филиала банка «Открытие» Татьяна Хоботова.
Во время прямого эфира планируется обсудить следующие темы:
— Как повлияла льготная ипотека на спрос и предложение на рынке жилья?
— Особенности получения кредита по льготной ипотеке
— Что будет со ставками по ипотеке и с ценами на жилье после отмены господдержки?
А со стороны покупателей выступят читатели «Фонтанки», которых мы приглашаем задавать вопросы заранее, а также непосредственно во время эфира.
Свои вопросы отправляйте через форму обратной связи*:
Смотрите трансляцию беседы на сайте «Фонтанка.ру» и в группе «Вконтакте» В ЧЕТВЕРГ, 20 МАЯ, В 17–00.
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