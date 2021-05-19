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Успеть в последний вагон. Разговор о льготной ипотеке в прямом эфире «Фонтанки»

В конце июня заканчивается действие программы господдержки ипотеки на первичном рынке жилья. В Петербурге, скорее всего, ее продлевать не будут. О том, нужно ли сейчас покупать квартиру и какие возможности дает льготная ипотека, расскажут эксперты в ПРЯМОМ ЭФИРЕ «ФОНТАНКИ» В ЧЕТВЕРГ, 20 МАЯ, В 17–00.

В ипотечной сделке три стороны: покупатель, застройщик и банк. Застройщиков в беседе будет представлять директор по развитию компании «Л1» Надежда Калашникова , банки — территориальный менеджер по работе с партнерами по ипотеке Северо-Западного филиала банка «Открытие» Татьяна Хоботова.

Надежда Калашникова,&nbsp;директор по развитию компании «Л1»
Надежда Калашникова, директор по развитию компании «Л1»
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Во время прямого эфира планируется обсудить следующие темы:

— Как повлияла льготная ипотека на спрос и предложение на рынке жилья?

— Особенности получения кредита по льготной ипотеке

— Что будет со ставками по ипотеке и с ценами на жилье после отмены господдержки?

Татьяна Хоботова,&nbsp;территориальный менеджер по работе с партнерами по ипотеке Северо-Западного филиала банка «Открытие»
Татьяна Хоботова, территориальный менеджер по работе с партнерами по ипотеке Северо-Западного филиала банка «Открытие»
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А со стороны покупателей выступят читатели «Фонтанки», которых мы приглашаем задавать вопросы заранее, а также непосредственно во время эфира.

Свои вопросы отправляйте через форму обратной связи*:

Смотрите трансляцию беседы на сайте «Фонтанка.ру» и в группе «Вконтакте» В ЧЕТВЕРГ, 20 МАЯ, В 17–00.

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*Присылая свой вопрос, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.

Надежда Калашникова,&nbsp;директор по развитию компании «Л1»
Надежда Калашникова, директор по развитию компании «Л1»
Татьяна Хоботова,&nbsp;территориальный менеджер по работе с партнерами по ипотеке Северо-Западного филиала банка «Открытие»
Татьяна Хоботова, территориальный менеджер по работе с партнерами по ипотеке Северо-Западного филиала банка «Открытие»

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