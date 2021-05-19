Госдума одобрила поправки о поддержке семей с детьми из послания Путина

Государственная дума РФ в третьем, окончательном, чтении приняла поправки из послания президента о поддержке семей с детьми. Об этом 19 мая сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин отметил, что депутаты и правительство «оперативно» работают над реализацией послания главы государства. Нововведения он описал как «социально значимые законодательные инициативы».
С 1 июля неполным семьям, где есть дети от 8 до 17 лет, будут выдавать ежемесячные пособия в 50% детского прожиточного минимума в регионе. Выплата, как обещают депутаты, будет расти вместе с прожиточным минимумом.
Кроме того, вставшим на учет с беременностью до 12 недель россиянкам назначат пособие в половину от прожиточного минимума. «Получать его с 1 июля будут те, у кого в семье среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума в регионе», — рассказал Володин.
С осени больничный по уходу за ребенком до 8 лет должен составить 100% среднего заработка. Председатель Госдумы уточнил, что это нововведение «позволит поддержать молодые семьи с детьми-дошкольниками».
В своем послании Федеральному собранию от 21 апреля президент Владимир Путин пообещал поддержку семьям с детьми.