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Задержан один из нападавших на салон красоты в Мурино

В нападении на салон красоты в Мурино обвиняется 19-летний уроженец города Надым

Полицейские задержали одного из напавших на салон красоты в Мурино. Подозреваемого в совершении этого преступления поймали накануне вечером во Всеволожске.

Как сообщили «Фонтанке» 19 мая в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, задержанный — 19-летний уроженец города Надым, проживающий в Северной столице.

«Фонтанка» писала, что нападение на салон красоты в Мурино произошло вечером 15 мая. Трое неизвестных ворвались в помещение на бульваре Менделеева и избили 20-летнего мужчину-администратора. Кроме того, один из них произвел выстрел из неустановленного оружия, после чего нападавшие с места происшествия скрылись. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

В настоящий момент полицейские продолжают розыск соучастников задержанного подозреваемого.

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Комментарии (5)

hal9000
В Муринах шушарах кудравах ни дорог нет ни социалки никакой не парковок..зато есть салон красоты..как в поселках где Магнит и Пятёрочка это основные достопримечательности и центр притяжения и агитации трудящихся..зачем там салон красоты..?куда там женщины пойдут?..они там все напряжённые ходят как электричество..глаза выпученные..как будто опять муж нажрался ипотеку нечем платить у соседки занимать придется
ShkVAl
Хватит кавказцам беспредельничать. Чукчи тоже хотят.
WuhanRockCafe
"Салон красоты в Мурино" - остальные буквы просто лишние!
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