Задержан один из нападавших на салон красоты в Мурино

Как сообщили «Фонтанке» 19 мая в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, задержанный — 19-летний уроженец города Надым, проживающий в Северной столице.
«Фонтанка» писала, что нападение на салон красоты в Мурино произошло вечером 15 мая. Трое неизвестных ворвались в помещение на бульваре Менделеева и избили 20-летнего мужчину-администратора. Кроме того, один из них произвел выстрел из неустановленного оружия, после чего нападавшие с места происшествия скрылись. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).
В настоящий момент полицейские продолжают розыск соучастников задержанного подозреваемого.