Как рассказали они «Фонтанке», флаг на Нарышкином бастионе Петропавловской крепости оказался перевернутым.

«Неприятно, что сейчас пойдут туристы и такое увидят. Перевернутый флаг — это же известие о том, что город сдан врагу», — сетуют рыбаки.

Наука о флагах, вексиллология, объясняет размещение флага в перевернутом виде сигналом бедствия или поражением в войне.



Однако никакой конспирологии в произошедшем нет. Флаг перевернула прошедшая в ночь на 19 мая сильная гроза в Петербурге.



Как сообщало накануне региональное управление МЧС, на 22:00 сотрудники ведомства совершили 57 выездов, связанных с непогодой. Большая часть из них была на упавшие деревья. По предварительным данным, пострадало 14 автомобилей. По данным ВЦМК, пострадали от падения конструкции 2 человека. Как писала «Фонтанка», у «Пионерской» с козырька ресторана быстрой еды упали железные листы на людей, которые прятались под ним от ливня.

