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Гроза перевернула государственный флаг на Петропавловской крепости в Петербурге

Рыбаки, которые рано утром 19 мая вышли на Неву, увидели необычную картину.

Как рассказали они «Фонтанке», флаг на Нарышкином бастионе Петропавловской крепости оказался перевернутым.

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«Неприятно, что сейчас пойдут туристы и такое увидят. Перевернутый флаг — это же известие о том, что город сдан врагу», — сетуют рыбаки.

читатель «Фонтанки»

Наука о флагах, вексиллология, объясняет размещение флага в перевернутом виде сигналом бедствия или поражением в войне.

Однако никакой конспирологии в произошедшем нет. Флаг перевернула прошедшая в ночь на 19 мая сильная гроза в Петербурге.

Как сообщало накануне региональное управление МЧС, на 22:00 сотрудники ведомства совершили 57 выездов, связанных с непогодой. Большая часть из них была на упавшие деревья. По предварительным данным, пострадало 14 автомобилей. По данным ВЦМК, пострадали от падения конструкции 2 человека. Как писала «Фонтанка», у «Пионерской» с козырька ресторана быстрой еды упали железные листы на людей, которые прятались под ним от ливня.

«Фонтанка» поделилась наблюдениями рыбаков с Петропавловской крепостью. К 9:30 «неправильный» флаг с Нарышкина бастиона пропал.

Фото: читатель «Фонтанки»
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Фото: читатель «Фонтанки»

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Комментарии (10)

Жора__
Перевернуло?!!! Тупейшая отмазка!
Стёпа Ягодкин
Понятно, что флаг повесили так, изначально. Потом, заметили ошибку и решили снять. А, теперь, решили на погоду спихнуть... Причина в некомпетентности и серости чиновников!
magellan
как может перевернуть закоепленный флаг стихия? Она может его сорвать, перекрутить,обтрерать , но никак не перевернуть. Это я как . в прошлом, моряк,пишу.
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