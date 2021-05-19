Биткойн упал в цене впервые ниже уровня начала февраля

За минувшие сутки биткойн упал в цене на 14% — его стоимость снизилась до 39 тысяч долларов после сообщений из Китая о возможных проблемах с оборотом криптовалют.



Как свидетельствуют данные торгов 19 мая, на крупнейшей криптовалютной бирже Binance по состоянию на 7:48 мск биткойн падает в цене на 13,7%, до 39,26 тысячи долларов. В свою очередь, по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по более чем 20 биржам, биткойн дешевеет до 39,28 тыс. долларов.



Ранее центробанк Китая заявил, что криптовалюты не могут использоваться для оплаты. Об этом сообщало агентство France Press.

