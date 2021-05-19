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Биткойн упал в цене впервые ниже уровня начала февраля

Цена биткойна за сутки уменьшилась на 14%

За минувшие сутки биткойн упал в цене на 14% — его стоимость снизилась до 39 тысяч долларов после сообщений из Китая о возможных проблемах с оборотом криптовалют.

Как свидетельствуют данные торгов 19 мая, на крупнейшей криптовалютной бирже Binance по состоянию на 7:48 мск биткойн падает в цене на 13,7%, до 39,26 тысячи долларов. В свою очередь, по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по более чем 20 биржам, биткойн дешевеет до 39,28 тыс. долларов.

Ранее центробанк Китая заявил, что криптовалюты не могут использоваться для оплаты. Об этом сообщало агентство France Press.

14 апреля биткойн в очередной раз обновил исторический максимум и достиг 64 854 долларов. Таким образом, криптовалюта потеряла уже почти 38% стоимости к этому рекорду.

«Фонтанка» писала, что неделю назад американская компания Tesla приостановила использование биткойна для приобретения производимых ею электромобилей.

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Комментарии (2)

Nurofen
Да все норм хомячков сейчас опустят и дальше в рост пойдет к концу года к сотне подберется.
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