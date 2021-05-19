В полиции назвали предварительную причину отравления школьников в Новокузнецке

В Новокузнецке местные полицейские проводят проверку по факту происшествия в школе №26, в результате которого в больницу были доставлены 11 несовершеннолетних.
Как сообщили в региональном ГУ МВД, 19 мая в дежурную часть поступило сообщение о том, что в одной из школ неизвестные распылили неустановленное вещество. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, а также инспекторы по делам несовершеннолетних. В образовательном учреждении провели эвакуацию учеников и персонала, 11 учащихся для обследования доставлены в одно из медучреждений города.
По предварительным данным, в одном из помещений школы распылили перцовый баллончик. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточнили в полиции.
Ранее «Фонтанка» писала, что все пострадавшие в результате инцидента в новокузнецкой школе госпитализированы с признаками лёгкого отравления.