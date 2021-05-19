FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +17
73.70р89.91р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
4
Печать

В полиции назвали предварительную причину отравления школьников в Новокузнецке

Из-за отравления газом учеников школы в Новокузнецке полиция проводит проверку

В Новокузнецке местные полицейские проводят проверку по факту происшествия в школе №26, в результате которого в больницу были доставлены 11 несовершеннолетних.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, 19 мая в дежурную часть поступило сообщение о том, что в одной из школ неизвестные распылили неустановленное вещество. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, а также инспекторы по делам несовершеннолетних. В образовательном учреждении провели эвакуацию учеников и персонала, 11 учащихся для обследования доставлены в одно из медучреждений города.

По предварительным данным, в одном из помещений школы распылили перцовый баллончик. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточнили в полиции.

Ранее «Фонтанка» писала, что все пострадавшие в результате инцидента в новокузнецкой школе госпитализированы с признаками лёгкого отравления.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

АСмуров
>Ранее «Фонтанка» писала, что все пострадавшие в результате инцидента в новокузнецкой школе госпитализированы с признаками лёгкого отравления.

Экстренная госпитализация с симптомами лёгкого отравления, так и запишем.
gencon
Дети должны спросить у оборотней - почему тем можно электрошокерами их мам и пап фигачить, а балончиком в школе нельзя. И там и там - скопление людей, везде есть нормальные и хулиганы, школа это отражение улиц и коррупции внутри небольшого пространства
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний