В полиции назвали предварительную причину отравления школьников в Новокузнецке

В Новокузнецке местные полицейские проводят проверку по факту происшествия в школе №26, в результате которого в больницу были доставлены 11 несовершеннолетних.



Как сообщили в региональном ГУ МВД, 19 мая в дежурную часть поступило сообщение о том, что в одной из школ неизвестные распылили неустановленное вещество. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, а также инспекторы по делам несовершеннолетних. В образовательном учреждении провели эвакуацию учеников и персонала, 11 учащихся для обследования доставлены в одно из медучреждений города.

