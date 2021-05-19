В школе Новокузнецка неизвестные распылили газ. В больницу отправлены 11 учеников

В Новокузнецке 11 учеников школы отравились неизвестным газом. Предположительно, там распылили газовый баллончик, пострадавшие госпитализированы с признаками легкого отравления.
Как сообщает 19 мая РИА Новости со ссылкой на региональный Центр медицины катастроф, инцидент произошел в школе № 26. На месте продолжают дежурить сотрудники Центра и четыре бригады скорой помощи. У некоторых детей на момент эвакуации в медучреждения было состояние средней степени тяжести.
Напомним, что 11 мая в Казани 19-летний Ильназ Галявиев открыл огонь в гимназии № 175, которую окончил несколько лет назад. Погибли семеро детей и двое взрослых, пострадали как минимум 24 человека. Нападавшего задержали, у него было официально зарегистрированное оружие. Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве, максимальное наказание — пожизненное лишение свободы. На допросе Галявиев признал вину. Его бывший сокурсник рассказывал, что тот, видимо, состоял в секте.