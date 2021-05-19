В школе Новокузнецка неизвестные распылили газ. В больницу отправлены 11 учеников

В Новокузнецке 11 учеников школы отравились неизвестным газом. Предположительно, там распылили газовый баллончик, пострадавшие госпитализированы с признаками легкого отравления.



Как сообщает 19 мая РИА Новости со ссылкой на региональный Центр медицины катастроф, инцидент произошел в школе № 26 . На месте продолжают дежурить сотрудники Центра и четыре бригады скорой помощи. У некоторых детей на момент эвакуации в медучреждения было состояние средней степени тяжести.

