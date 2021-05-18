FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +24
73.70р89.91р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
7
Печать

«Должно быть не меньше 60%». Глава Роспотребнадзора поделилась осенними планами по вакцинации

Главный санитарный врач надеется, что 60% россиян сделают прививку от коронавируса к сентябрю

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что ещё до наступления осени прививку от коронавируса в России сделают 60% населения страны. Об этом главный санитарный врач РФ заявила в интервью радиостанции «Комсомольская правда» во вторник, 18 мая.

«Я хочу сказать, что мы рассчитываем — должно быть не меньше 60% от взрослого населения (привитых. — Прим. ред.)», — цитирует Попову «КП».

При этом глава Роспотребнадзора порекомендовала россиянам привиться как можно раньше и не дожидаться сентября месяца.

Напомним, что массовая вакцинация в РФ для людей старше 18 лет началась с 18 января. В настоящий момент жители страны могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных отечественных вакцин — «Спутник V» или «ЭпиВакКорона».

Ранее «Фонтанка» писала о планах петербургских властей вакцинировать 1,2 миллиона горожан к августу.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

261182581
Как говорил Рабинович- не дождетесь.Умных людей гораздо больше
guess
А эта женщина не хочет включить анализ на антитела в ОМС и достоверно убедиться, что более половины россиян уже обладают иммунитетом. Насколько надо продаться бигфарме и ВОЗу, чтобы отрицать очевидные факты и продавливать непроверенные вакцины населению?
alexpv
Да шли бы они все лесом со своим новым бизнес проектом по вакцинации. У меня жена пошла сдавать кровь на днях и заодно сделала тест на антитела, их аж 953 при норме 50. Ни я ни она симптомов не имели и не болели с самого начала этой истерии.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний