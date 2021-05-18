«Должно быть не меньше 60%». Глава Роспотребнадзора поделилась осенними планами по вакцинации

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что ещё до наступления осени прививку от коронавируса в России сделают 60% населения страны. Об этом главный санитарный врач РФ заявила в интервью радиостанции «Комсомольская правда» во вторник, 18 мая.



«Я хочу сказать, что мы рассчитываем — должно быть не меньше 60% от взрослого населения (привитых. — Прим. ред.)», — цитирует Попову «КП».

При этом глава Роспотребнадзора порекомендовала россиянам привиться как можно раньше и не дожидаться сентября месяца.

