«Должно быть не меньше 60%». Глава Роспотребнадзора поделилась осенними планами по вакцинации

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что ещё до наступления осени прививку от коронавируса в России сделают 60% населения страны. Об этом главный санитарный врач РФ заявила в интервью радиостанции «Комсомольская правда» во вторник, 18 мая.
«Я хочу сказать, что мы рассчитываем — должно быть не меньше 60% от взрослого населения (привитых. — Прим. ред.)», — цитирует Попову «КП».
При этом глава Роспотребнадзора порекомендовала россиянам привиться как можно раньше и не дожидаться сентября месяца.
Напомним, что массовая вакцинация в РФ для людей старше 18 лет началась с 18 января. В настоящий момент жители страны могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных отечественных вакцин — «Спутник V» или «ЭпиВакКорона».
Ранее «Фонтанка» писала о планах петербургских властей вакцинировать 1,2 миллиона горожан к августу.