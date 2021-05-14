В Петербурге полмиллиона жителей полностью вакцинировали от коронавируса. До минимума осталось еще 700 тысяч

«Более полумиллиона горожан на сегодняшний день завершили полный цикл вакцинации от коронавируса. К работе по организации прививочных пунктов активно подключается бизнес, открывая стационарные точки вакцинации в торгово-развлекательных центрах и крупных спортивных комплексах», — заявил 14 мая Беглов.

Губернатор Александр Беглов отчитался о важной вехе программы вакцинации от коронавируса — привиты первые 500 тысяч человек. Но расслабляться некогда: в планах Смольного к августу вакцинировать 1,2 миллиона горожан.

Губернатор подчеркнул, что на постоянную работу переведено два прививочных пункта — на стадионе «Газпром Арена» и в Ледовом дворце. Они открыты не только во время матчей, но и все рабочие дни. А всего в Петербурге действуют 134 пункта вакцинации, в том числе 107 — в городских поликлиниках, 21 — в частных, 6 — в федеральных. Продолжают работу 22 выездные бригады, которые делают прививки в социальных учреждениях, в том числе в психоневрологических интернатах.

«С наступлением активного дачного сезона и летних школьных каникул планируем открывать дополнительно прививочные пункты в крупнейших садоводствах на территории Ленинградской области», — анонсировал Александр Беглов.

Запасов вакцины в городе достаточно — есть дозы почти на 200 тысяч человек. А 14 мая в город поступила еще партия «Спутника V» на 15 тысяч доз.