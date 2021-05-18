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Фонтанка больше не радужная. Помогла «активная пена»

На Фонтанке завершили работы по устранению «радужного загрязнения». Об этом 18 мая вечером сообщили в комитете по природопользованию.

Читатель «Фонтанки» днем рассказал о радужной пленке на поверхности реки в районе Египетского моста. «Проведен визуальный мониторинг, информация о загрязнении подтвердилась. Акватория обработана активной пеной, загрязнение ликвидировано», — сообщили в комитете.

В комитете также напомнили, что о таких случаях необходимо сообщать в мобильную экологическую дежурную службу по номеру телефона 417–59–36.

Подобную плёнку регулярно замечают на поверхности городской акватории. Экологи обрабатывают загрязнённые участки активной пеной. Отметим, радужными периодически становятся не только реки Петербурга.

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Комментарии (1)

Trurl
Я уж, грешен, подумал о ЛГБТ сообществе....
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