Фонтанка больше не радужная. Помогла «активная пена»

На Фонтанке завершили работы по устранению «радужного загрязнения». Об этом 18 мая вечером сообщили в комитете по природопользованию.



Читатель «Фонтанки» днем рассказал о радужной пленке на поверхности реки в районе Египетского моста. «Проведен визуальный мониторинг, информация о загрязнении подтвердилась. Акватория обработана активной пеной, загрязнение ликвидировано», — сообщили в комитете.



В комитете также напомнили, что о таких случаях необходимо сообщать в мобильную экологическую дежурную службу по номеру телефона 417–59–36.

