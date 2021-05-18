Кипр так и не убрал Россию из «красной зоны». Российским туристам придется сдавать два теста на COVID-19

Министерство здравоохранения Кипра считает РФ опасной с точки зрения эпидемиологического риска.
«Страны делятся на три зоны в соответствии с их эпидемиологической ситуацией: зеленые, оранжевые и красные, причем зеленая имеет наиболее благоприятный эпидемиологический статус. <...> К красной зоне относится <...> Российская Федерация», — говорится в опубликованных 18 мая обновленных данных ведомства.
Туристам из РФ придется сдавать два теста для посещения острова Афродиты — за 72 часа до полета и по прибытии. Республика Кипр объявила о планах снять коронавирусные ограничения для путешественников из РФ 24 марта. «Фонтанка» уже писала о том, как выглядит отдых на острове Афродиты во время пандемии.