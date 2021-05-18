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Кипр так и не убрал Россию из «красной зоны». Российским туристам придется сдавать два теста на COVID-19

Кипр не стал облегчать условия въезда в страну для россиян

Министерство здравоохранения Кипра считает РФ опасной с точки зрения эпидемиологического риска.

«Страны делятся на три зоны в соответствии с их эпидемиологической ситуацией: зеленые, оранжевые и красные, причем зеленая имеет наиболее благоприятный эпидемиологический статус. <...> К красной зоне относится <...> Российская Федерация», — говорится в опубликованных 18 мая обновленных данных ведомства.

Туристам из РФ придется сдавать два теста для посещения острова Афродиты — за 72 часа до полета и по прибытии. Республика Кипр объявила о планах снять коронавирусные ограничения для путешественников из РФ 24 марта. «Фонтанка» уже писала о том, как выглядит отдых на острове Афродиты во время пандемии.

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Комментарии (6)

263306601
На Кипре ВСЁ ЗАКРЫТО, от слова совсем... Выходить из дома (НОМЕРА ) можно только по уважительной причине (магазин продуктовый, врач, аптека..., спорт ) Ничего не работает и ходить некуда...
Летите кто хотите...
посидеть в Отеле, а не у себя дома. ...наверно круто.
261697121
Фонтанка, не вводи в заблуждение. Знакомая сказала неделю назад на острове сняли все ограничения кроме масок в общественных местах. 48% населения привиты, к июлю планируют 80%. И не Спутником а нормальной проверенной вакциной.
Franklin_Delano_Roosevelt
молодцы! меньше народу - больше кислороду!
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