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Петербург «захватил» ОМОН. Бойцы со щитами бегали у «Зенит Арены», а потом забили машинами канал Грибоедова

Видео: ОМОН проводит учения у «Зенит Арены»

ОМОН окружил «Зенит Арену». Полиция их охраняла.

Такие сообщение около полудня 18 мая стали поступать на «Фонтанку» от очевидцев.

В сообществе «Мегаполис» одновременно с этим появилось видео того, как спецназовцы совместно с сотрудниками полиции со щитами совершали маневры у спортивной арены на Крестовском острове.

Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер / telegram

По данным «Фонтанки», там проходили плановые учения.

После этого в телеграм-каналах появились фото вереницы машин Росгвардии у базы ОМОНа на набережной канала Грибоедова. Местные жители уверяют, что обычно там стоит пара грузовиков.

На этот раз машины привезли бойцов после учения, после чего большая их часть, за исключением дежурных, отправились в гараж.

автор фото Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
автор фото Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
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Накануне президент РФ Владимир Путин ввел усиленные меры безопасности перед Евро-2020 в Петербурге.

«Ввести со 2 июня по 12 июля 2021 года на территориях города Санкт-Петербурга и Выборгского района Ленинградской области, а также в прилегающих к ним акваториях усиленные меры безопасности», — говорится в указе, опубликованном 17 мая на официальном интернет-портале правовой информации.

автор фото Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»
автор фото Евгений Богданов / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (6)

nalchik11
Давно уж город захватили. С приходом Беглова
***_555
Пёсики забегали, хозяева в город пожаловали.
aaignat
крестный ход?
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