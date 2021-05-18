Такие сообщение около полудня 18 мая стали поступать на «Фонтанку» от очевидцев.
В сообществе «Мегаполис» одновременно с этим появилось видео того, как спецназовцы совместно с сотрудниками полиции со щитами совершали маневры у спортивной арены на Крестовском острове.
По данным «Фонтанки», там проходили плановые учения.
После этого в телеграм-каналах появились фото вереницы машин Росгвардии у базы ОМОНа на набережной канала Грибоедова. Местные жители уверяют, что обычно там стоит пара грузовиков.
На этот раз машины привезли бойцов после учения, после чего большая их часть, за исключением дежурных, отправились в гараж.
Накануне президент РФ Владимир Путин ввел усиленные меры безопасности перед Евро-2020 в Петербурге.
«Ввести со 2 июня по 12 июля 2021 года на территориях города Санкт-Петербурга и Выборгского района Ленинградской области, а также в прилегающих к ним акваториях усиленные меры безопасности», — говорится в указе, опубликованном 17 мая на официальном интернет-портале правовой информации.