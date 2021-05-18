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«Майор Гром» закрыл Центральный детский магазин на Лубянке

В Москве из-за нарушения профилактических мер опечатали ЦДМ на Лубянке

В Москве за нарушение профилактических мер после появления информации о проведении массового мероприятия опечатан Центральный детский магазин на Лубянке. Об этом со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Москве 18 мая сообщает ТАСС.

«По поручению руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой управление Роспотребнадзора по городу Москве возбудило административное расследование в отношении организатора площадки, где прошло массовое мероприятие с нарушением обязательных требований, — АО «Лубянка-девелопмент» по адресу: г. Москва, Театральная пр., д. 5, стр. 1. <...> 18 мая в отношении АО «Лубянка-девелопмент» применён временный запрет деятельности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ с последующей передачей материалов дела в Тверской районный суд Москвы», — говорится в сообщении.

«Фонтанка» писала, что в минувшие выходные в соцсетях были опубликованы фотографии, на которых очевидцы запечатлели небывалую давку в ЦДМ во время автограф-сессии с актёрами фильма «Майор Гром и Чумной доктор». После этого магазин попал в поле зрения Роспотребнадзора, который организовал там проверку.

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