Центральный детский магазин на Лубянке попал в поле зрения управления Роспотребнадзора по Москве, передают 16 мая РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Магазин ждет проверка на предмет соблюдения противоэпидемических мер. Поводом послужили опубликованные в соцсетях фото, на которых запечатлена небывалая давка в магазине во время автограф-сессии с актерами фильма «Майор Гром и Чумной доктор».

Пользователи соцсетей рассказывают, что мероприятие вызвало большой ажиотаж, но было плохо подготовлено. Некоторые посетители, пришедшие, чтобы увидеть актеров, испытали панические атаки.



«Из-за большого потока людей было сложно образовать адекватную очередь, — описывает происходящее пользователь Instagram Кит С. — Попытки были, но побеждал человеческий фактор (считай, стадный инстинкт). Народ собрался еще за 2 часа до самой автограф-сессии. Ближе к часу началась натуральная давка. Я находилась почти в ее эпицентре и мне, можно сказать, повезло, ведь здоровье нормальное, но кому-то стало плохо. Не знаю точно кому, надеюсь, что сейчас у этого человека все хорошо. Когда я вышла из толпы и отправилась к выходу, то заметила много плачущих. Скорее всего, они словили паничку, но благо рядом были друзья».

«Сегодняшняя автограф-сессия была просто полнейшим ужасом, — пишет другая посетительница ЦДМ. — Почему вы берётесь организовывать такие огромные мероприятия, совершенно не думая об организации? Сегодня была жуткая давка, людям становилось плохо и их не могли вывести из толпы. нас загнали в ограждения, как каких-то свиней в загон, было безумно тяжело там стоять. Попытки организовать очередь со стороны Коткова (главный редактор Bubble Comics, сценарист и продюсер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» Роман Котков — прим.ред.) выглядели смешно, люди все равно сошлись в одну огромную кучу. Что самое интересное, автограф, ради которого я встала в 7 утра и приехала, мне не дали. Котков сказал, что нам компенсируют это дополнительным тиражом сирийского выпуска, но разве это хоть что-то компенсирует?»

Фото других посетителей говорят сами за себя.