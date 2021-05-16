FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +21
74.00р89.62р
А ты должен Фонду капремонта?Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
3
Печать

Чумной доктор — это вам не игрушки. Московский Роспотребнадзор отреагировал на давку в Центральном детском магазине

ЦДМ на Лубянке проверяет Роспотребнадзор из-за толпы поклонников «Майора Грома»

Центральный детский магазин на Лубянке попал в поле зрения управления Роспотребнадзора по Москве, передают 16 мая РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Магазин ждет проверка на предмет соблюдения противоэпидемических мер. Поводом послужили опубликованные в соцсетях фото, на которых запечатлена небывалая давка в магазине во время автограф-сессии с актерами фильма «Майор Гром и Чумной доктор».

Пользователи соцсетей рассказывают, что мероприятие вызвало большой ажиотаж, но было плохо подготовлено. Некоторые посетители, пришедшие, чтобы увидеть актеров, испытали панические атаки.

«Из-за большого потока людей было сложно образовать адекватную очередь, — описывает происходящее пользователь Instagram Кит С. — Попытки были, но побеждал человеческий фактор (считай, стадный инстинкт). Народ собрался еще за 2 часа до самой автограф-сессии. Ближе к часу началась натуральная давка. Я находилась почти в ее эпицентре и мне, можно сказать, повезло, ведь здоровье нормальное, но кому-то стало плохо. Не знаю точно кому, надеюсь, что сейчас у этого человека все хорошо. Когда я вышла из толпы и отправилась к выходу, то заметила много плачущих. Скорее всего, они словили паничку, но благо рядом были друзья».

«Сегодняшняя автограф-сессия была просто полнейшим ужасом, — пишет другая посетительница ЦДМ. — Почему вы берётесь организовывать такие огромные мероприятия, совершенно не думая об организации? Сегодня была жуткая давка, людям становилось плохо и их не могли вывести из толпы. нас загнали в ограждения, как каких-то свиней в загон, было безумно тяжело там стоять. Попытки организовать очередь со стороны Коткова (главный редактор Bubble Comics, сценарист и продюсер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» Роман Котков — прим.ред.) выглядели смешно, люди все равно сошлись в одну огромную кучу. Что самое интересное, автограф, ради которого я встала в 7 утра и приехала, мне не дали. Котков сказал, что нам компенсируют это дополнительным тиражом сирийского выпуска, но разве это хоть что-то компенсирует?»

Фото других посетителей говорят сами за себя.

«Управление Роспотребнадзора по городу Москве проведёт проверку на предмет соблюдения обязательных противоэпидемических мер в Центральном детском магазине (Театральный пр-д, 5/1) в связи с информацией о массовом мероприятии с участием посетителей», — заявили в московском управлении Роспотребнадзора.

Москва удерживает первое место по заболеваемости коронавирусом в стране. 16 мая в столице было выявлено 2789 новых случаев заражения COVID-19.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Riptide
"Так что будьте осторожны. Держитесь Тропы. Никогда не сходите с нее!"
Рэй Брэдбери "И грянул гром".
Павел Михайлов
Роспотребнадзор разрешает толкаться за когором и свечками!
nuga
В храмы не идут,а за пустотой давятся.Ещё и жалуются.Нормальные люди и не поняли что это.Не сотвори себе кумира.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний