В Петербурге ограничат продажу алкоголя во время Евро-2020

Депутаты парламента Петербурга на ближайшем заседании рассмотрят законопроект, который ограничивает продажу спиртного в городе с 11 июня и на протяжении всех матчей чемпионата Европы по футболу — 2020. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба Мариинского дворца.



Предполагается, что запрет распространят на розничную продажу спиртного в стеклянной таре. Запрет будет действовать для территории, которая прилегает к стадиону «Газпром Арена» за день до матча и непосредственно в день его проведения.



Кроме того, аналогичное ограничение введут рядом с фан-зонами на Конюшенной площади и тематическим футбольным парком у спорткомплекса «Юбилейный», в этих локациях оно будет действовать с 11 июня по 11 июля. На территориях по соседству с пространством публичного просмотра матчей на Дворцовой площади — с 1 июля по 11 июля. Исключение — продажа алкоголя в барах и других заведениях общепита.

