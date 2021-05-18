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В Петербурге ограничат продажу алкоголя во время Евро-2020

Депутаты парламента Петербурга на ближайшем заседании рассмотрят законопроект, который ограничивает продажу спиртного в городе с 11 июня и на протяжении всех матчей чемпионата Европы по футболу — 2020. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба Мариинского дворца.

Предполагается, что запрет распространят на розничную продажу спиртного в стеклянной таре. Запрет будет действовать для территории, которая прилегает к стадиону «Газпром Арена» за день до матча и непосредственно в день его проведения.

Кроме того, аналогичное ограничение введут рядом с фан-зонами на Конюшенной площади и тематическим футбольным парком у спорткомплекса «Юбилейный», в этих локациях оно будет действовать с 11 июня по 11 июля. На территориях по соседству с пространством публичного просмотра матчей на Дворцовой площади — с 1 июля по 11 июля. Исключение — продажа алкоголя в барах и других заведениях общепита.

Спикер Закса Вячеслав Макаров объяснил ограничение необходимостью обезопасить жителей и гостей города, так как «стеклянная тара травмоопасна».

Ранее «Фонтанка» рассказывала о точных границах, в которых планируется ввести ограничение на продажу спиртного в стекле.

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Комментарии (7)

footballer13
А южная часть ВО опять попадёт в зону запрета как "прилегающая"?
SU LUX INN
почему Простой народ из-за чиновников опять должен Страдать! где вы видели Приличные напитки не в стеклянной таре! в банках только пиво Разведенное! неужели власти не помнят, Чем закончился предыдущий Сухой закон?
Piter Russo
Стоило бы ограничить Евро-2020, а не тару
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