FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+25°C/Завтра: +24
73.85р89.66р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
0
Печать

В Екатеринбурге оперативники из Петербурга задержали предполагаемого педофила. Полгода назад он обидел двух школьниц

Иностранца задержали в аэропорту Кольцово по делу о насилии над двумя петербургскими школьниками

Сотрудники «детского» отдела уголовного розыска отправились в командировку в Екатеринбург, чтобы задержать подозреваемого в педофилии.

Как стало известно «Фонтанке» 18 мая, 21-летнего гражданина Таджикистана в Петербурге искали с декабря 2020 года. Тогда следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Потерпевшими стали две девочки, 13 и 15 лет.

16 мая около трех дня в ходе совместной операции с транспортной полицией в аэропорту Екатеринбурга подозреваемый был задержан. Отметим, что в РФ он находится нелегально и на миграционном учете не состоит. После совершения преступления мужчина попытался скрыться на Урале. Оттуда он пытался улететь в Душанбе.

Подозреваемого привезли в Петербург 18 мая и поместили в изолятор временного содержания.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний