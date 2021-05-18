В Екатеринбурге оперативники из Петербурга задержали предполагаемого педофила. Полгода назад он обидел двух школьниц

Сотрудники «детского» отдела уголовного розыска отправились в командировку в Екатеринбург, чтобы задержать подозреваемого в педофилии.



Как стало известно «Фонтанке» 18 мая, 21-летнего гражданина Таджикистана в Петербурге искали с декабря 2020 года. Тогда следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Потерпевшими стали две девочки, 13 и 15 лет.



16 мая около трех дня в ходе совместной операции с транспортной полицией в аэропорту Екатеринбурга подозреваемый был задержан. Отметим, что в РФ он находится нелегально и на миграционном учете не состоит. После совершения преступления мужчина попытался скрыться на Урале. Оттуда он пытался улететь в Душанбе.

