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Обрушилась одна из самых популярных скал для дайверов в мире

На Галапагосских островах обрушилась Арка Дарвина

Одно из самых популярных мест для дайвинга в мире — Арка Дарвина обрушилась на Галапагосских островах. Об этом 18 мая сообщили в министерстве окружающей среды Эквадора.

Там уточнили, что причиной обрушения стала «естественная коррозия». Арка Дарвина находилась примерно в километре от необитаемого острова Кулпеппер в составе Галапагосского архипелага. Отметим, из 234 островов обитаемы только четыре. Официально архипелаг принадлежит Эквадору.

Галапагосские острова прославились в XIX веке после исследований Чарльза Дарвина. Он обнаружил на архипелаге удивительное разнообразие флоры и фауны, что помогло ему в работе над теорией эволюции.

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Комментарии (1)

Mazzzz
И тут бюджет украли , ждём митинг черепах
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