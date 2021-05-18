Одно из самых популярных мест для дайвинга в мире — Арка Дарвина обрушилась на Галапагосских островах. Об этом 18 мая сообщили в министерстве окружающей среды Эквадора.

Там уточнили, что причиной обрушения стала «естественная коррозия». Арка Дарвина находилась примерно в километре от необитаемого острова Кулпеппер в составе Галапагосского архипелага. Отметим, из 234 островов обитаемы только четыре. Официально архипелаг принадлежит Эквадору.



Галапагосские острова прославились в XIX веке после исследований Чарльза Дарвина. Он обнаружил на архипелаге удивительное разнообразие флоры и фауны, что помогло ему в работе над теорией эволюции.

