Маски Гая Фокса не помогли двум братьям, которые пугали третьеклассников ножами на детской площадке в Ломоносове

В полицию доставили двух братьев, запугавших третьеклассников на детской площадке в Ломоносове.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 18 мая, подростков в белых масках Гая Фокса искали после того, как две жительницы Ломоносова пришли накануне в полицию. Они рассказали о том, что к их детям девяти лет, которые гуляли на площадке на Швейцарской улице, подошли двое и начали приставать и оскорблять мальчиков, толкали и угрожали острым предметом, похожим на нож.
По данным главка, один из детей, по словам мамы, был избит. Подростки называли себя «анонимусами» и были в белых масках.
Полицейские оперативно установили их личности. Обидчиками мальчиков оказались два брата, 13 и 10 лет. Вместе с родителями они были вызваны в полицию, где признались, что просто баловались.
По факту проводится проверка. С детьми и их родителями инспекторы по делам несовершеннолетних проводят профилактическую работу. Помимо этого родителей братьев планируют привлечь к административной ответственности.