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Маски Гая Фокса не помогли двум братьям, которые пугали третьеклассников ножами на детской площадке в Ломоносове

Двух подростков доставили в полицию после жалоб на нападение на школьников с ножом в Петербурге

В полицию доставили двух братьев, запугавших третьеклассников на детской площадке в Ломоносове.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 18 мая, подростков в белых масках Гая Фокса искали после того, как две жительницы Ломоносова пришли накануне в полицию. Они рассказали о том, что к их детям девяти лет, которые гуляли на площадке на Швейцарской улице, подошли двое и начали приставать и оскорблять мальчиков, толкали и угрожали острым предметом, похожим на нож.

По данным главка, один из детей, по словам мамы, был избит. Подростки называли себя «анонимусами» и были в белых масках.

Полицейские оперативно установили их личности. Обидчиками мальчиков оказались два брата, 13 и 10 лет. Вместе с родителями они были вызваны в полицию, где признались, что просто баловались.

По факту проводится проверка. С детьми и их родителями инспекторы по делам несовершеннолетних проводят профилактическую работу. Помимо этого родителей братьев планируют привлечь к административной ответственности.

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Комментарии (1)

gencon
Оборотни в погонах тоже любят приодеться, чтобы лицами не светить, чтобы закошмарить рядовых граждан..... И это уже не детские шалости, но безнаказанно
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