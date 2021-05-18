Маски Гая Фокса не помогли двум братьям, которые пугали третьеклассников ножами на детской площадке в Ломоносове

В полицию доставили двух братьев, запугавших третьеклассников на детской площадке в Ломоносове.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 18 мая, подростков в белых масках Гая Фокса искали после того, как две жительницы Ломоносова пришли накануне в полицию. Они рассказали о том, что к их детям девяти лет, которые гуляли на площадке на Швейцарской улице, подошли двое и начали приставать и оскорблять мальчиков, толкали и угрожали острым предметом, похожим на нож.



По данным главка, один из детей, по словам мамы, был избит. Подростки называли себя «анонимусами» и были в белых масках.

