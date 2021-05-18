В разборках с ножом на детской площадке в Ломоносове разбирается полиция Петербурга. Под подозрением двое школьников в белых масках

Полиция Петродворцового района ищет двух подростков в белых масках, которые приставали к школьникам с ножом.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 18 мая, около полудня накануне в полицию пришли две женщины, жительницы Ломоносова. Они рассказали об испорченном выходном своих детей, мальчиков 9 лет, которые учатся вместе в третьем классе школы 426.
Дети 16 мая около пяти вечера играли на площадке у дома 8, корпус 1, по Швейцарской улице, когда к ним подошли старшие по виду ребята. Подростки были в масках, но в футболках разного цвета — один в красной, второй в салатовой. Они приставали к мальчикам, толкали их, а также грозили ножом, после чего третьеклассники убежали.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.