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В разборках с ножом на детской площадке в Ломоносове разбирается полиция Петербурга. Под подозрением двое школьников в белых масках

Родители двух третьеклассников обратились в полицию с заявлением о нападении с ножом в Петербурге

Полиция Петродворцового района ищет двух подростков в белых масках, которые приставали к школьникам с ножом.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 18 мая, около полудня накануне в полицию пришли две женщины, жительницы Ломоносова. Они рассказали об испорченном выходном своих детей, мальчиков 9 лет, которые учатся вместе в третьем классе школы 426.

Дети 16 мая около пяти вечера играли на площадке у дома 8, корпус 1, по Швейцарской улице, когда к ним подошли старшие по виду ребята. Подростки были в масках, но в футболках разного цвета — один в красной, второй в салатовой. Они приставали к мальчикам, толкали их, а также грозили ножом, после чего третьеклассники убежали.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (1)

Riptide
Так они переоденутся
Один в жёлтую, другой в сиреневую
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