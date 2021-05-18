FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +24
73.85р89.66р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
1
Печать

Экс главный тренер сборной России Леонид Слуцкий зажег на своем юбилее под «Короля и Шута»

Тренер «Рубина» Слуцкий отметил 50-летие

Бывший главный тренер сборной России, возглавляющий сейчас казанский «Рубин», Леонид Слуцкий ярко отметил 50-летний юбилей в одном из ресторанов Москвы. Специалист сначала станцевал в спортивном костюме, а потом вживую спел «Короля и Шута».

instagram.com

Развлекал гостей, среди которых был и футболист «Зенита» Артём Дзюба, не только сам юбиляр. На вечеринке выступили группа «Руки вверх», Леонид Агутин и стендап-комик Ваня Усович.

Ранее Дзюба назвал именно Леонида Слуцкого лучшим тренером России, хотя три чемпионских титула Артём завоевал под руководством Сергея Семака.

Леонид Слуцкий в 2009–2016 годах работал главным тренером ЦСКА, с которым трижды выиграл чемпионат России (2013, 2014, 2016), дважды Кубок России (2011, 2013) и Суперкубок России (2013, 2014). В 2015–2016 годах был также главным тренером сборной России. Тренировал английский «Халл Сити» и нидерландский «Витесс». С 2019-го работает главным тренером казанского «Рубина».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Garret
прикольно по губам без звука угадать композицию у Дзюбы, зная только, что это РВ, Агутин или КиШ))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний