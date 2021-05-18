Бывший главный тренер сборной России, возглавляющий сейчас казанский «Рубин», Леонид Слуцкий ярко отметил 50-летний юбилей в одном из ресторанов Москвы. Специалист сначала станцевал в спортивном костюме, а потом вживую спел «Короля и Шута».
Развлекал гостей, среди которых был и футболист «Зенита» Артём Дзюба, не только сам юбиляр. На вечеринке выступили группа «Руки вверх», Леонид Агутин и стендап-комик Ваня Усович.
Ранее Дзюба назвал именно Леонида Слуцкого лучшим тренером России, хотя три чемпионских титула Артём завоевал под руководством Сергея Семака.
Леонид Слуцкий в 2009–2016 годах работал главным тренером ЦСКА, с которым трижды выиграл чемпионат России (2013, 2014, 2016), дважды Кубок России (2011, 2013) и Суперкубок России (2013, 2014). В 2015–2016 годах был также главным тренером сборной России. Тренировал английский «Халл Сити» и нидерландский «Витесс». С 2019-го работает главным тренером казанского «Рубина».