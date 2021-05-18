«Газель» разворотило в результате ДТП в Ачинском районе Красноярского края. Тем не менее её водитель выжил, а вот в легковой машине, которая выглядит не так страшно, в живых не осталось никого.
Как сообщает краевое ГУ МВД, 18 мая около 6 часов на 633-м километре автодороги Р255 «Сибирь» водитель «Хонды Цивик Ферио» допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с фургоном-рефрижератором ГАЗ-2747 («Газель»). Погибли пятеро мужчин — водитель и пассажиры иномарки.
Фургон разворотило, продукты из «холодильника» высыпались на дорогу. ГИБДД ввела реверсивное движение.
ГУ МВД России по Красноярскому краю
Главное следственное управление ГУ МВД по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ за нарушение ПДД. Назначено проведение ряда экспертиз — судебно-медицинской, трассологической и автотехнической.