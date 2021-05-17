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Суд в Петербурге заключил под стражу дворника, обвиняемого в насилии над 11-летней школьницей

Уроженец Узбекистана Хайридин Нармаматов арестован на два месяца постановлением Василеостровского районного суда. Мужчине инкриминируют насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки. Как сообщает 17 мая объединённая пресс-служба судов Петербурга, 49-летний Нармаматов вину не признаёт.

Фигурант уголовного дела был задержан двумя днями ранее в хозяйственных корпусах аэропорта Пулково. Поводом стало заявление жительницы Василеостровского района, которая сообщила, что на улице Нахимова в дневное время к ее дочери пристал мужчина.О случившемся с дочерью она узнала из переписки ребенка с подругой.

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