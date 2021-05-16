Петербурженка узнала о насилии над дочерью из ее переписки с подругой. Подозреваемого нашли в Пулково

Школьница пострадала от действий насильника по пути домой. Поделиться этим она смогла только с подругой.



Как стало известно «Фонтанке» 16 мая, с заявлением в полицию о насилии над 11-летней дочерью жительница Василеостровского района Петербурга обратилась накануне. Мать узнала о событиях 2 апреля, пролистав переписку ребенка с подругой в ее телефоне. В беседе школьница описывала, как днем возвращалась домой с учебы, и у 11 дома по улице Нахимова к ней пристал дворник.



Сразу после подачи заявления было возбуждено уголовное дело и уже к вечеру предполагаемого педофила задержали. Нашли 49-летнего уроженца Узбекистана в здании напротив аэропорта Пулково, где расположены хозяйственные корпуса, офисы авиакомпаний и контор по прокату автомобилей. Подозреваемый ждет суда по избранию меры пресечения в изоляторе временного содержания.

