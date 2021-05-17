Российский рынок первичной недвижимости в апреле пополнился 4,4 млн «квадратов»

«Месячный объем запуска на уровне 4,4 млн кв. м — очень хороший результат. В случае удержания этого темпа до конца года суммарный годовой объем запусков составит 47 млн кв. м, что на 8 млн кв. м больше объемов ввода многоквартирного жилья в 2020 году в рамках 214-ФЗ», — прогнозирует генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Рынок недвижимости в России за последние 9 месяцев пополнился 27,4 млн квадратных метров. Это на 58% больше показателей аналогичного периода 2019–2020 годов.

Аналитический центр ДОМ.РФ сообщает о двукратном увеличении числа выведенных на рынок недвижимости новостроек по сравнению с апрелем прошлого года. Показатели последних девяти месяцев стабильно превышают показатели предыдущего периода.

Очередные рекорды в сфере недвижимости эксперты объясняют катастрофическим падением рынка в прошлом, карантинном году. Опрошенные «Фонтанкой» эксперты полагают, что рекорды по ипотечному кредитованию, новым проектам и заключённым договорам долевого участия, в сравнении с прошлым годом, будут сопровождать рынок как минимум до конца текущего года.



Ранее «Фонтанка» сообщала о прогнозах развития ипотечного рынка. Эксперты пришли к выводу, что рост ипотечного кредитования не остановится, несмотря на падение продаж квартир от застройщиков. Ожидается рост спроса на «вторичку».

