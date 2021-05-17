Полиция проводит проверку по факту ДТП на трассе «Кола». Один из пострадавших скончался

Полиция проводит проверку по факту дорожной аварии с четырьмя пострадавшими, произошедшей на 79-м километре автодороги «Кола».



По данным регионального ГУ МВД, в 15:17 понедельника, 17 мая, автомобиль «ГАЗ», управляемый мужчиной 1939 г. р., столкнулся с автомобилем «Ситроен», который, в свою очередь, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Максус».



Как сообщили в полиции, в результате ДТП водитель «Максус» 1978 г. р. скончался, его пассажир — мальчик 2015 г. р. — госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Водитель автомобиля «Ситроен» также доставлен в больницу в средней степени тяжести.

