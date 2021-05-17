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После пожара на «Невской мануфактуре» в Петербурге возбуждено дело об уничтожении памятника

Ещё одно уголовное дело возбуждено в Петербурге после пожара в здании фабрики «Невская мануфактура». На этот раз — об уничтожении памятника.

Как сообщил «Фонтанке» источник, близкий к следствию, 17 мая, дело возбуждено по части 1 статьи 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры народов РФ), оно находится в производстве городского СК. По информации нашего издания, на его появлении настаивал КГИОП Петербурга — юристы ведомства подавали заявление по подследственности в районное управление МВД.

Представитель «Невской мануфактуры» сообщил «Фонтанке», что пока не располагает информацией, и обещал связаться позже.

Пожар на территории «Невской мануфактуры» разгорелся 12 апреля, спасателей на Октябрьскую набережную вызвали в 12:35. Меньше чем за час ранг подняли до пятого — максимального из существующих уровней сложности. Пламя распространилось на 10 тысяч квадратных метров, захватило соседнее здание, в котором располагался хостел.

К борьбе с огнём привлекли почти 350 пожарных, 240 тонн воды сбросили три вертолёта. Основное здание «Невской мануфактуры» изнутри сгорело полностью, от него остались только стены. При тушении погиб спасатель Илья Белецкий, 15 апреля его похоронили на Серафимовском кладбище. Ещё трое его сослуживцев пострадали. Одному обожгло руки, его почти сразу выписали из больницы. Двое других — Борис Старковский и Антон Соколов — долгое время оставались в тяжёлом состоянии. Кроме того, за медпомощью обращалась школьница.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть человека, заподозрили генерального директора АО «Невская мануфактура» и его заместителя. Оба арестованы.

В Смольном заявили, что новое строительство на пепелище противоречит закону, здание на Октябрьской, которое является объектом культурного наследия, подлежит восстановлению. Решать этот вопрос будут через суд.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Norge
Неустановленные лица в целях освобождения земельного участка для продажи под жилую застройку... А как же дело о гибели пожарных? Там тяжесть и сроки немного разные.
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