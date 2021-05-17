После пожара на «Невской мануфактуре» в Петербурге возбуждено дело об уничтожении памятника

Как сообщил «Фонтанке» источник, близкий к следствию, 17 мая, дело возбуждено по части 1 статьи 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры народов РФ), оно находится в производстве городского СК. По информации нашего издания, на его появлении настаивал КГИОП Петербурга — юристы ведомства подавали заявление по подследственности в районное управление МВД.



Представитель «Невской мануфактуры» сообщил «Фонтанке», что пока не располагает информацией, и обещал связаться позже.