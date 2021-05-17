Петербурженка о задержанном с «пистолетом» у школы в Красном Селе: «Он всё время кричит, что всех перестреляет»

Подробности этой встречи изданию привела её участница Наталья. Примерно в 11:30 утра 17 мая она возвращалась из магазина. У дома № 42 по Красносельскому шоссе ей повстречался местный житель, у которого в руках был предмет, похожий на пистолет. Увидев его, она и ещё один случайный прохожий — пенсионер, спрятались за угол.

«Фонтанка» поговорила с горожанкой, которой повстречался «вооружённый» мужчина, направлявшийся в сторону начальной школы в Красном Селе. Добравшись до дома, она сообщила об увиденном сотрудникам полиции. Как оказалось, рядом с детьми он гулял с игрушечным пистолетом. Несмотря на его задержание, опасность не миновала, убеждена петербурженка.

«Мы с ним [пенсионером] испугались. Так случайно получилось, что мы с ним из магазина вместе шли, — продолжила свой рассказ женщина. — Прижались к стенке. Я смотрю, он [местный житель] идёт, пистолет держит. И мужчина [пенсионер] говорит: «Может это игрушка», а я: «Да навряд ли, он всё время кричит, что всех перестреляет»».

Когда опасность миновала, Наталья попросила случайного прохожего проводить её до дома. Дойдя до своей квартиры, она сообщила об увиденном по номеру «112».

«Я только домой дошла, сразу позвонила в полицию, потому что он с этим пистолетом шёл в сторону начальной школы. А я знаю — в 12 часов дети заканчивают уроки. Кто знает, с чем он идёт — с пистолетом или игрушкой», — рассказала петербурженка.

После этого мужчину задержали. «Фонтанка» писала, что ему 33 года, ранее он был судим по наркотической статье УК РФ. Оказалось, при себе у него был игрушечный пистолет.

По словам Натальи, задержанного знают все соседи: «Этот наркоман живёт в нашем дворе, его все боятся. Он то с ножом выходит, то с цепью. Вообще никому покоя от него нет».