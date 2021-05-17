FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+24°C/Завтра: +25
74.00р89.62р
А ты должен Фонду капремонта?Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Тревожная кнопка, пропускной режим и проверки четыре раза в день. В правительстве ужесточили требования к безопасности детских лагерей

Правительство ужесточило требования к безопасности детских лагерей для защиты от террористов

Правительство утвердило перечень требований к детским лагерям для защиты от террористов. Об этом сообщается на официальном портале кабмина 17 мая. Нововведениями станут системы вызова экстренных служб и регулярный осмотр зданий и территории не реже четырёх раз в день.

По замыслу министров, теперь детские лагеря будут разделены по количеству отдыхающих на четыре категории. Самые жёсткие требования будут предъявлять к первой категории лагерей. Здесь обещают особую систему охраны с привлечением бойцов Росгвардии, ЧОП-овцев или ведомственных охранников, видеонаблюдение, тревожную кнопку, пропускной режим, металлоискатели, сигнализацию, схемы эвакуации и план на случай ЧС, антитеррористические учения.

Каждый детский лагерь должен будет иметь паспорт безопасности.

Распределять лагеря по категориям будут специальные комиссии с экспертами в сфере безопасности, местные чиновники, представители Росгвардии и МЧС.

Нововведения не коснутся школьных лагерей, организованных в период каникул, охраняемых войсками нацгвардии, турслётов, сборов, спортивных состязаний, если они займут менее недели.

Напомним, ужесточить требования к безопасности детей решили после нападения 11 мая стрелка на казанскую школу. В результате ЧП тогда погибли 9 человек, среди которых 7 детей. По словам главы республики Рустама Минниханова, нападение совершил 19-летний юноша, на которого было официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). «Фонтанка» подробно рассказывала о произошедшем нападении.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний