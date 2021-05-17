Тревожная кнопка, пропускной режим и проверки четыре раза в день. В правительстве ужесточили требования к безопасности детских лагерей

Правительство утвердило перечень требований к детским лагерям для защиты от террористов. Об этом сообщается на официальном портале кабмина 17 мая. Нововведениями станут системы вызова экстренных служб и регулярный осмотр зданий и территории не реже четырёх раз в день.
По замыслу министров, теперь детские лагеря будут разделены по количеству отдыхающих на четыре категории. Самые жёсткие требования будут предъявлять к первой категории лагерей. Здесь обещают особую систему охраны с привлечением бойцов Росгвардии, ЧОП-овцев или ведомственных охранников, видеонаблюдение, тревожную кнопку, пропускной режим, металлоискатели, сигнализацию, схемы эвакуации и план на случай ЧС, антитеррористические учения.
Каждый детский лагерь должен будет иметь паспорт безопасности.
Распределять лагеря по категориям будут специальные комиссии с экспертами в сфере безопасности, местные чиновники, представители Росгвардии и МЧС.
Нововведения не коснутся школьных лагерей, организованных в период каникул, охраняемых войсками нацгвардии, турслётов, сборов, спортивных состязаний, если они займут менее недели.
Напомним, ужесточить требования к безопасности детей решили после нападения 11 мая стрелка на казанскую школу. В результате ЧП тогда погибли 9 человек, среди которых 7 детей. По словам главы республики Рустама Минниханова, нападение совершил 19-летний юноша, на которого было официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). «Фонтанка» подробно рассказывала о произошедшем нападении.