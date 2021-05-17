Петербуржец погиб под колёсами электрички

Жизнь 80-летнего жителя Северной столицы оборвалась 17 мая на железнодорожных путях в Ленобласти. Он не заметил поезда.

Как рассказали в пресс-службе транспортной прокуратуры, инцидент произошёл около 11 часов на переезде у железнодорожной платформы «80-й километр». Мужчина переходил пути перед электричкой, которая шла из Оредежа в Санкт-Петербург.

«На запрещающие световые сигналы и сигнал большой громкости, поданный машинистом, он не реагировал. Применялось экстренное торможение. Ввиду малого расстояния наезд предотвратить не удалось», — рассказали в УТ МВД России по СЗФО.