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Петербуржец погиб под колёсами электрички

Жизнь 80-летнего жителя Северной столицы оборвалась 17 мая на железнодорожных путях в Ленобласти. Он не заметил поезда.

Как рассказали в пресс-службе транспортной прокуратуры, инцидент произошёл около 11 часов на переезде у железнодорожной платформы «80-й километр». Мужчина переходил пути перед электричкой, которая шла из Оредежа в Санкт-Петербург.

«На запрещающие световые сигналы и сигнал большой громкости, поданный машинистом, он не реагировал. Применялось экстренное торможение. Ввиду малого расстояния наезд предотвратить не удалось», — рассказали в УТ МВД России по СЗФО.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

В минувшие выходные пешеход погиб на путях у станции Старый Петергоф, а в конце недели под колёса электрички у станции Царское Село попала женщина.

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Комментарии (1)

АняСПб
детям надо проводить профилактические беседы с пожилыми родственниками. думаю, здесь виноваты не эйрпадс
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