Во ФСИН опровергли наличие мошеннических кол-центров в российских колониях

Директор ФСИН считает, что мошеннические кол-центры создаются «в гражданском сообществе», а не в колониях.
«Каких-то кол-центров на территории наших учреждений не существует. Факты подтверждают, что кол-центры создаются в гражданском сообществе», — цитирует 17 мая заявление Александра Калашникова ТАСС.
По его словам, ФСИН вместе с органами внутренних дел и ФСБ проводили проверку возможной работы телефонных мошенников. Были выявлены «факты проноса запрещенных предметов», однако с этим явлением ведется борьба. «В настоящее время практически эти факты уже изжили. В июле месяце мы должны доложить Совету безопасности о проведенной работе, и я уверен, что мы доложим, что эта проблема полностью у нас ликвидирована», — заверил Калашников.
В последнее время телефонные мошенники изменили тактику и теперь представляются «силовиками», а не сотрудниками банка.