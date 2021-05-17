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Во ФСИН опровергли наличие мошеннических кол-центров в российских колониях

Директор ФСИН рассказал о проверке якобы работающих в колониях мошеннических кол-центров

Директор ФСИН считает, что мошеннические кол-центры создаются «в гражданском сообществе», а не в колониях.

«Каких-то кол-центров на территории наших учреждений не существует. Факты подтверждают, что кол-центры создаются в гражданском сообществе», — цитирует 17 мая заявление Александра Калашникова ТАСС.

По его словам, ФСИН вместе с органами внутренних дел и ФСБ проводили проверку возможной работы телефонных мошенников. Были выявлены «факты проноса запрещенных предметов», однако с этим явлением ведется борьба. «В настоящее время практически эти факты уже изжили. В июле месяце мы должны доложить Совету безопасности о проведенной работе, и я уверен, что мы доложим, что эта проблема полностью у нас ликвидирована», — заверил Калашников.

В последнее время телефонные мошенники изменили тактику и теперь представляются «силовиками», а не сотрудниками банка.

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Комментарии (9)

O-o!
да ладно.. один все обещает, обещает, потом переобещает.. вторые все опровергают, опровергают...
неужели до подавляющего большинства так и не дойдет, что все эти системы слежения, оповещения - не для защиты вас, убогих, а для защиты и обогащения тех, кто дорвался до кормушки и ка..ть хотел на вас, ущербных
PROM
мне как раз на прошлой неделе звонили :)
260969891
"Если Вам позвонил сотрудник службы безопасности банка, сначала надо обязательно спросить его имя, фамилию, погоняло и за что сидит?!" (с)
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