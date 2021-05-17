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Телефонные мошенники сменили тактику. В звонки из «службы безопасности банка» россияне уже не верят

Телефонные мошенники стали звонить россиянам от лица госструктур

В апреле злоумышленники активизировались. Названивая клиентам банков, они начали представляться «силовиками».

«В апреле мошенники стали в 4 раза чаще звонить банковским клиентам от имени представителей МВД, госструктур и ЦБ», — сообщает 17 мая РБК.

Во время таких звонков злоумышленники предупреждают абонентов об ответственности за нежелание сотрудничать и заставляют человека принять решение на эмоциях. Эксперты отмечают, что жертвы мошенников часто начинают нервничать, когда им звонят, например, из полиции.

Смена тактики объясняется тем, что россияне больше не верят в звонки от лица службы безопасности банка.

Корреспонденту «Фонтанки» ранее также позвонили из «канцелярии прокуратуры» и пригрозили уголовным делом за «хищение в особо крупных размерах» со своей же банковской карты.

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Комментарии (1)

zorkii
Вчера позвонили такие же: -Здраствуйте, это вы? -Нет, не я) -Извините. и повесили трубку
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