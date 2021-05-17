Телефонные мошенники сменили тактику. В звонки из «службы безопасности банка» россияне уже не верят

Во время таких звонков злоумышленники предупреждают абонентов об ответственности за нежелание сотрудничать и заставляют человека принять решение на эмоциях. Эксперты отмечают, что жертвы мошенников часто начинают нервничать, когда им звонят, например, из полиции.

«В апреле мошенники стали в 4 раза чаще звонить банковским клиентам от имени представителей МВД, госструктур и ЦБ», — сообщает 17 мая РБК .

Смена тактики объясняется тем, что россияне больше не верят в звонки от лица службы безопасности банка.

Корреспонденту «Фонтанки» ранее также позвонили из «канцелярии прокуратуры» и пригрозили уголовным делом за «хищение в особо крупных размерах» со своей же банковской карты.