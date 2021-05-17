«Проект 111» получил 1,2 млрд рублей на строительство крупнейшего в Европе склада промопродукции

Компания «Проект 111» (выручка в 2020 году — 3,4 млрд рублей), лидирующая на рынке бизнес-сувениров в России, получила кредит в 1,2 млрд рублей на строительство склада в Петербурге. Теперь организация сможет возобновить создание самого большого в России многофункционального производственно-складского кластера для промопродукции. Об этом «Фонтанке» сообщили 17 мая в пресс-службе компании.



ПАО «Банк «Уралсиб» уже выдал «Проекту 111» первый транш от общего кредита объёмом до 1,2 млрд рублей на 8 лет. Ранее «Фонтанка» уже писала, что компания строит склад на Волхонском шоссе за 1,5 млрд рублей. Еще 300 млн будут взяты из собственных средств, сообщили в компании.

