В «Единой России» заявили о хакерских атаках на сайт праймериз

На сайте предварительного голосования партии «Единая Россия» зафиксированы две хакерские атаки. Об этом 17 мая сообщил сенатор, председатель федерального оргкомитета праймериз «ЕР» Александр Карелин.



«Возникло несколько угроз, была попытка зарегистрировать левые инструменты, но благодаря нашим специалистам по информационной безопасности и нашим коллегам мы смогли предотвратить посягательства», — цитирует Карелина РИА Новости.



По словам сенатора, хакерских атак было две. Специалисты определили вторжение как «попытку подрыва целостности инфраструктуры предварительного голосования».

