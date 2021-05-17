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В «Единой России» заявили о хакерских атаках на сайт праймериз

Сайт предварительного голосования «ЕР» атаковали хакеры

На сайте предварительного голосования партии «Единая Россия» зафиксированы две хакерские атаки. Об этом 17 мая сообщил сенатор, председатель федерального оргкомитета праймериз «ЕР» Александр Карелин.

«Возникло несколько угроз, была попытка зарегистрировать левые инструменты, но благодаря нашим специалистам по информационной безопасности и нашим коллегам мы смогли предотвратить посягательства», — цитирует Карелина РИА Новости.

По словам сенатора, хакерских атак было две. Специалисты определили вторжение как «попытку подрыва целостности инфраструктуры предварительного голосования».

Прием документов на участие в праймериз «Единой России», которое позволит стать кандидатом от правящей партии на выборах в Госдуму и региональные заксобрания, проходил в РФ с 15 марта по 14 мая. Сами праймериз «ЕР» предполагается провести с 24 по 30 мая, а подвести итоги — 1 июня.

О том, как в Петербурге на праймериз «Единой России» активно зазывают бюджетников, — читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (5)

265056402
давайте выбирать, гороховый суп или окрошка. Сделай свой выбор, определи правильный рацион. Сытый желудок формирует правильную гражданскую позицию!
...и не читайте новостей до обеда
Franklin_Delano_Roosevelt
сами себя атакуют? платить своим же бывшим сотрудникам не пробовали? =)))) так и хочется сказать - да кому вы нужны...
Ded Esoxer
Интересно, кому это было надо?
Я вижу два варианта: либо ничего не было, но поднять интерес к проекту надо. Вот и придумали атаку.
Либо атака была, но со своей стороны. Последствия блокировок от роскомнадзора приучили ничему не удивляться. В общем, в очередной раз бомбанули по Воронежу.
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